Na Wspólnej, odcinek 4074: Kasia wyzna Darkowi, że już go nie kocha! Od razu poleci do Anety - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4074 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4074 odcinku "Na Wspólnej" Kasia dalej będzie zła na Darka i nie będzie mieć ochoty na żadne amory ze swoim mężem, którego od siebie odsunie. I wówczas stanie się dla niego jasne, że wciąż gniewa się na niego za to, jak potraktował wcześniej Anetę.

Jednak Żbik w 4074 odcinku "Na Wspólnej" będzie miał swoje wytłumaczenie, gdyż przecież nie będzie wiedział, że dopiero co straciła dziecko. Ale na jego żonę ono wcale nie podziała. A wręcz przeciwnie!

- Ciągle się gniewasz? - spyta Darek, gdy Kasia go od siebie odtrąci.

- Coś się zmieniło? - spyta z wyrzutem Żbikowa.

- Daj spokój, no skąd miałem wiedzieć, że Aneta poroniła? - odpowie jej pytaniem na pytanie.

- A gdybyś wiedział, to co? Zmusiłbyś się do bycia miłym? To byłby dopiero dla niej szok - oburzy się jego żona.

- Nie wiem o ci chodzi. Co mam teraz się z nią zakumplować? - zdziwi się Żbik.

Słowa Kasi zszokują Darka w 4074 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale Kasi w 4074 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie chodzić wyłącznie o Anetę, a o całą postawę Darka i jego chore ambicje. Tym bardziej, że będzie miała już serdecznie dość tego, że jej mąż krzywdzi innych i ma z tego satysfakcję, a na dodatek oczekuje podobnej reakcji i od niej!

- Tłumaczyłam ci. To nie chodzi o Anetę, tylko ciebie - przypomni mu Żbikowa.

- No wiem, o moją ambicję. Dalej nie rozumiem, co jest z nią nie tak - przyzna Żbik.

- Ty ciągle toczysz walkę ze światem. Przenosisz wszystko do domu, do naszego życia. A potem oczekujesz ode mnie, żebym była twoim kibicem, naprawdę? - wyrzuci mu żona.

- Przesadzasz - oceni jej mąż, ale Kasia będzie innego zdania - Ty nie rozumiesz jak z takim człowiekiem się trudno żyje...

I tym w 4074 odcinku "Na Wspólnej" już mocno zszokuje Darka! A to będzie dopiero początek jego zaskoczeń! I to niestety wcale niemiłych...

- Trudno ci się ze mną żyje? - zdziwi się Darek.

- Czasem po prostu jestem zmęczona. Wielki wspaniały Darek znowu komuś przygadał, znowu ktoś się poczuł przez niego gorzej. Super. Mistrz - zwierzy mu się Kasia.

- Jak jestem taki okropny, to po co ze mną jesteś? - spyta ją Żbik.

Urażony Żbik znajdzie pocieszenie w ramionach Anety w 4074 odcinku "Na Wspólnej"!

I dopiero wtedy w 4074 odcinku "Na Wspólnej" Żbikowa tak wypali, że jej mężowi aż odechce się z nią rozmawiać. A to dlatego, że z jej słów wyjdzie na to, że już go nie kocha! I choć oczywiście, nie o to będzie chodziło Kasi, to jednak urażony Darek odbierze to inaczej!

- Bo cię kochałam - wypali Żbikowa.

- Kochałaś - powtórzy za nią rozczarowany Żbik, po czym wstanie i wyjdzie.

- No przecież wiesz, że nie o to mi chodziło, Darek - rzuci za nim żona, ale niestety nie zdoła go tym zatrzymać.

A to dlatego, że w 4074 odcinku "Na Wspólnej" dotknięty Darek od razu poszuka kontaktu ze swoją byłą żoną, która zgodzi się na ich spotkanie, w trakcie którego przyzna się do swoich win, a także za wszystko ją przeprosi, przez co finalnie byli małżonkowie znów padną sobie w objęcia!