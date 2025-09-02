Na Wspólnej, odcinek 4074: Kasia wyzna Darkowi, że już go nie kocha! Od razu poleci do Anety - ZDJĘCIA

2025-09-02 20:29

W 4074 odcinku "Na Wspólnej" Kasia (Julia Chatys) wciąż będzie gniewać się na Darka (Michał Mikołajczak) za to, jak potraktował Anetę (Dorota Krempa), która dopiero co poroni! Ale nie tylko ją, ale i innych ludzi, bo ambicje męża już zaczną ją męczyć. Do tego stopnia, że w 4074 odcinku "Na Wspólnej" Żbikowa wypali, że już przestała go kochać, czym mocno go dotknie. I to tak, że zraniony Żbik od razu wyjdzie i czym prędzej poleci do swojej byłej żony! Czy to zatem będzie koniec małżeństwa Żbików? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4074 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4074 odcinku "Na Wspólnej" Kasia dalej będzie zła na Darka i nie będzie mieć ochoty na żadne amory ze swoim mężem, którego od siebie odsunie. I wówczas stanie się dla niego jasne, że wciąż gniewa się na niego za to, jak potraktował wcześniej Anetę.

Jednak Żbik w 4074 odcinku "Na Wspólnej" będzie miał swoje wytłumaczenie, gdyż przecież nie będzie wiedział, że dopiero co straciła dziecko. Ale na jego żonę ono wcale nie podziała. A wręcz przeciwnie!

- Ciągle się gniewasz? - spyta Darek, gdy Kasia go od siebie odtrąci.

- Coś się zmieniło? - spyta z wyrzutem Żbikowa.

- Daj spokój, no skąd miałem wiedzieć, że Aneta poroniła? - odpowie jej pytaniem na pytanie.

- A gdybyś wiedział, to co? Zmusiłbyś się do bycia miłym? To byłby dopiero dla niej szok - oburzy się jego żona.

- Nie wiem o ci chodzi. Co mam teraz się z nią zakumplować? - zdziwi się Żbik.

Słowa Kasi zszokują Darka w 4074 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale Kasi w 4074 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie chodzić wyłącznie o Anetę, a o całą postawę Darka i jego chore ambicje. Tym bardziej, że będzie miała już serdecznie dość tego, że jej mąż krzywdzi innych i ma z tego satysfakcję, a na dodatek oczekuje podobnej reakcji i od niej!

- Tłumaczyłam ci. To nie chodzi o Anetę, tylko ciebie - przypomni mu Żbikowa.

- No wiem, o moją ambicję. Dalej nie rozumiem, co jest z nią nie tak - przyzna Żbik.

- Ty ciągle toczysz walkę ze światem. Przenosisz wszystko do domu, do naszego życia. A potem oczekujesz ode mnie, żebym była twoim kibicem, naprawdę? - wyrzuci mu żona.

- Przesadzasz - oceni jej mąż, ale Kasia będzie innego zdania - Ty nie rozumiesz jak z takim człowiekiem się trudno żyje...

I tym w 4074 odcinku "Na Wspólnej" już mocno zszokuje Darka! A to będzie dopiero początek jego zaskoczeń! I to niestety wcale niemiłych...

- Trudno ci się ze mną żyje? - zdziwi się Darek.

- Czasem po prostu jestem zmęczona. Wielki wspaniały Darek znowu komuś przygadał, znowu ktoś się poczuł przez niego gorzej. Super. Mistrz - zwierzy mu się Kasia.

- Jak jestem taki okropny, to po co ze mną jesteś? - spyta ją Żbik.

Urażony Żbik znajdzie pocieszenie w ramionach Anety w 4074 odcinku "Na Wspólnej"!

I dopiero wtedy w 4074 odcinku "Na Wspólnej" Żbikowa tak wypali, że jej mężowi aż odechce się z nią rozmawiać. A to dlatego, że z jej słów wyjdzie na to, że już go nie kocha! I choć oczywiście, nie o to będzie chodziło Kasi, to jednak urażony Darek odbierze to inaczej!

- Bo cię kochałam - wypali Żbikowa.

- Kochałaś - powtórzy za nią rozczarowany Żbik, po czym wstanie i wyjdzie.

- No przecież wiesz, że nie o to mi chodziło, Darek - rzuci za nim żona, ale niestety nie zdoła go tym zatrzymać.

A to dlatego, że w 4074 odcinku "Na Wspólnej" dotknięty Darek od razu poszuka kontaktu ze swoją byłą żoną, która zgodzi się na ich spotkanie, w trakcie którego przyzna się do swoich win, a także za wszystko ją przeprosi, przez co finalnie byli małżonkowie znów padną sobie w objęcia!

