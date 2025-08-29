Na Wspólnej, odcinek 4080: Tadek wścieknie się na Darka! Zastąpi go Darii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4080 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusz wreszcie postanowi się ogarnąć i przestać pić! Tym bardziej, że ostatnio jego bliscy zdecydowanie częściej mogli widzieć go pijanego niż trzeźwego, gdyż w takim stanie młody Zakościelny stawiał się nawet w pracy, przez co nawalił spotkanie z ważnym klientem, a finalnie także i z Darią, gdy zjawi się przed jej szkołą, ale będzie tak nawalony, że zaśnie na ławce, czym tylko ją ośmieszy!

I w 4080 odcinku "Na Wspólnej" w końcu zdecyduje się to zmienić i pierwszy raz od dawna zjawi się w pracy trzeźwy, czym oczywiście zyska aprobatę ojca. W przeciwieństwie do Darka, którego cała ta sytuacja tylko dodatkowo zirytuje! I oczywiście nie omieszka o tym nie poinformować.

Darek powie Tadeuszowi, jak pomógł za niego Darii w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" Darek opowie Tadeuszowi, jak pomógł Darii rozwiązać sprawę z ojcem jednej z uczennic, który oskarżał ją o demoralizację swojej pociechy, czym oczywiście go zdenerwuje. Tym bardziej, że z pewnością Żbik wytknie mu przy tym, że przecież sam miał to zrobić, gdyż to jego pierwotnie Dziedzicówna będzie prosić o poradę prawną. Ale on zaniemoże jak miał to ostatnio w zwyczaju.

Słowa Darka w 4080 odcinku "Na Wspólnej" tak zdenerwują Tadeusza, że między braćmi dojdzie do kolejnego konfliktu, co oczywiście nie spodoba się Andrzejowi. Tym bardziej, że znów zacznie martwić się o syna, który dopiero co się ogarnie, a przez uszczypliwości Żbika ponownie będzie mógł stoczyć się na samo dno, czego on naturalnie nie będzie chciał! I da mu to odczuć!

Dotknięty Zakościelny znów stoczy się na dno w 4080 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale w 4080 odcinku "Na Wspólnej" i Darek nie pozostanie mu dłużny, gdyż będzie wściekły na to, jak ojciec łatwo wybacza Tadeuszowi każde potknięcie. Jednak zbyt wiele tym nie ugra, bo tylko skłóci się nie tylko z nim, ale i bratem.

Czy zatem w tej sytuacji w 4080 odcinku "Na Wspólnej" obawy Andrzeja się sprawdzą, a Tadeusz znów wróci do picia za sprawą Darka? Czy tyle będzie z przemiany młodego Zakościelnego? A może wręcz przeciwnie, gdyż to jeszcze bardziej go zmotywuje do swojego postanowienia? Tego dowiemy się już niebawem!