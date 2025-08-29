Na Wspólnej, odcinek 4073: Darek załatwi Anetę! Nie będzie wiedział o dziecku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4073 - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4073 odcinku "Na Wspólnej" Kalina (Katarzyna Gałązka) i Darek pozyskają cenną informację o Nicholasu Koniecznym, bratu Tomasza, którego będą reprezentować. A mianowicie, że w przeszłości dopuścił się przestępstwa - podrobienia podpisu ojca, co całkowicie zmieni bieg sprawy, gdyż do tej pory to ich klient był na przegranej pozycji! Ale to da im szansę na ugranie tego, co będzie chciał, a co wcześniej nie będzie raczej możliwe!

I oczywiście, w 4073 odcinku "Na Wspólnej" Darek doskonale zda sobie z tego sprawę. I nie omieszka nie pochwalić się tym Anecie. Zdradzamy, że Żbik tak jej dopiecze, że Siwek od razu gorzej się poczuje i po konfrontacji z byłym mężem wyląduje w przychodni. Ale on tak łatwo nie odpuści i dołoży jej jeszcze w barze u Ziębów, gdzie chwilę wcześniej umówi się z Kasią!

Darek utrze nosa Anecie w 4073 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle, że jak w 4073 odcinku "Na Wspólnej" Żbik zjawi się u Włodka (Mieczysław Hryniewicz), to Kasi już tam nie będzie, gdyż Żbikowa wyjdzie z baru, gdy zjawią się tam Aneta z Robertem (Dariusz Wnuk). I wówczas przypadkiem w jej ręce trafi wypis Siwek i w ten sposób żona Darka dowie się, że jej poprzedniczka straciła ciążę!

Ale wówczas Darek w 4073 odcinku "Na Wspólnej" jeszcze nie będzie tego świadomy! I oczywiście skorzysta z okazji, aby jeszcze mocniej jej dopiec! Tym bardziej, że chwilowo nie będzie obok niej Roberta! I wtedy Żbik przysiądzie się do swojej byłej żony i tak jej dowali, że ona znów słabiej się poczuje, bo jeszcze nie dojdzie do pełni zdrowia po poronieniu.

- Smacznego - zacznie Darek.

- Straciłam apetyt - wyzna Aneta.

- Dziwię się, że w ogóle go miałaś, reprezentując przestępcę w przegranej sprawie - rzuci Darek.

- O czym ty mówisz? - zdziwi się Siwek.

- O naszym meczu Konieczny kontra Konieczny, a raczej Siwek kontra Żbik - wyjaśni.

- Przyszłam tu zjeść. Nie rozmawiać o sprawie. Na pewno nie z tobą. Po drugie, to ty masz jakiegoś dziwnego klienta i przegrywasz sprawę. I wiesz o tym - odpowie mu Aneta.

- W świetle przestępstwa pana Nicolasa Koniecznego, które właśnie wyszło na jaw, wątpię - pochwali się Darek.

- Wiesz co pilnuj swojego klienta. A nie przerażam, straciłeś go - odgryzie mu się Siwek.

- Nie wiedziałaś o tym - powie zadowolony z siebie Żbik.

- Powtarzam, nie chcę rozmawiać o sprawie. Możesz odejść? Głuchy jesteś, czy co? - zdenerwuje się prawniczka, ale wtedy z odsieczą przyjdzie jej Tadeusiak, który najpierw się go pozbędzie, a następnie wyjdzie z nią baru, skąd do domu czym prędzej uda się także i dumny Darek, aby jak najszybciej pochwalić się wszystkim swojej żonie. Ale reakcja Kasi go zszokuje!

Kasia powie Żbikowi o poronieniu Siwek w 4073 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4073 odcinku "Na Wspólnej" Żbikowa wcale nie pochwali jego zachowania! A wręcz przeciwnie, gdyż Darek nasłucha się i od niej, czego początkowo w ogóle nie będzie mógł zrozumieć.

- Hej. No nareszcie się widzimy. Cały dzień się mijamy. Nie uwierzysz kogo spotkałem w barze, w którym już Cię nie było - zacznie Darek.

- Anetę. Minęłam ją w drzwiach - uprzedzi go Kasia.

- Nastąpił mały zwrot w naszej sprawie i miałem okazję jej o tym powiedzieć i zobaczyć jej minę - pochwali się Żbik.

- Zaczepiłeś ją specjalnie w barze, żeby zobaczyć jej minę - zdziwi się Żbikowa.

- No miała podobną do twojej teraz. Przekazałem je pewną informację, którą mogłem zachować dla siebie. Gram fair to wszystko - doda z uśmiechem prawnik.

- Nie mogłeś sobie darować, co? - wytknie mu żona.

- Od kiedy wy jesteście najlepszymi przyjaciółkami? Dajcie spokój. No co jest z wami. Przecież ona nie potrzebuje ochrony. Zawsze szła po swoje - zacznie tłumaczyć się Darek.

Ale wtedy w 4073 odcinku "Na Wspólnej" i on momentalnie przystanie, gdy Kasia powie mu o jej stracie dziecka! I dopiero wtedy Darek zrozumie, o co wszystkim chodziło i zrozumie, że przegiął!

- Właśnie poroniła - wyzna mu Kasia.

- Aneta? Skąd wiesz? - zszokuje się Żbik

- A czy to jest teraz takie ważne? Czy ty mógłbyś chociaż raz opanować swoje chore ambicje? To już nie jest śmieszne Darek - zdenerwuje się Żbikowa, ale wówczas już i jemu nie będzie do śmiechu!