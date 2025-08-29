Na Wspólnej, odcinek 4073: Darek załatwi Anetę! Nie będzie wiedział o dziecku - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2025-08-29 11:58

W 4073 odcinku "Na Wspólnej" Darek (Michał Mikołajczak) dopiecze Anecie (Dorota Krempa), gdy uda mu się pozyskać cenną informację o bracie Tomasza Koniecznego (Patryk Pniewski), którego będzie reprezentować właśnie Siwek! Tym bardziej, że to całkowicie zmieni bieg sprawy, czym oczywiście Żbik nie omieszka się jej nie pochwalić. Do tego stopnia, że w 4073 odcinku "Na Wspólnej" jego żona gorzej się poczuje, a gdy o wszystkim dowie się i obecna Kasia (Julia Chatys) to będzie na niego zła! Szczególnie, że chwilę wcześniej przypadkiem dowie się o jej poronieniu i mu to wytknie! Jak wówczas się zachowa? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4073 - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4073 odcinku "Na Wspólnej" Kalina (Katarzyna Gałązka) i Darek pozyskają cenną informację o Nicholasu Koniecznym, bratu Tomasza, którego będą reprezentować. A mianowicie, że w przeszłości dopuścił się przestępstwa - podrobienia podpisu ojca, co całkowicie zmieni bieg sprawy, gdyż do tej pory to ich klient był na przegranej pozycji! Ale to da im szansę na ugranie tego, co będzie chciał, a co wcześniej nie będzie raczej możliwe!

I oczywiście, w 4073 odcinku "Na Wspólnej" Darek doskonale zda sobie z tego sprawę. I nie omieszka nie pochwalić się tym Anecie. Zdradzamy, że Żbik tak jej dopiecze, że Siwek od razu gorzej się poczuje i po konfrontacji z byłym mężem wyląduje w przychodni. Ale on tak łatwo nie odpuści i dołoży jej jeszcze w barze u Ziębów, gdzie chwilę wcześniej umówi się z Kasią!

Darek utrze nosa Anecie w 4073 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle, że jak w 4073 odcinku "Na Wspólnej" Żbik zjawi się u Włodka (Mieczysław Hryniewicz), to Kasi już tam nie będzie, gdyż Żbikowa wyjdzie z baru, gdy zjawią się tam Aneta z Robertem (Dariusz Wnuk). I wówczas przypadkiem w jej ręce trafi wypis Siwek i w ten sposób żona Darka dowie się, że jej poprzedniczka straciła ciążę!

Ale wówczas Darek w 4073 odcinku "Na Wspólnej" jeszcze nie będzie tego świadomy! I oczywiście skorzysta z okazji, aby jeszcze mocniej jej dopiec! Tym bardziej, że chwilowo nie będzie obok niej Roberta! I wtedy Żbik przysiądzie się do swojej byłej żony i tak jej dowali, że ona znów słabiej się poczuje, bo jeszcze nie dojdzie do pełni zdrowia po poronieniu.

- Smacznego - zacznie Darek.

- Straciłam apetyt - wyzna Aneta.

- Dziwię się, że w ogóle go miałaś, reprezentując przestępcę w przegranej sprawie - rzuci Darek.

- O czym ty mówisz? - zdziwi się Siwek.

- O naszym meczu Konieczny kontra Konieczny, a raczej Siwek kontra Żbik - wyjaśni.

- Przyszłam tu zjeść. Nie rozmawiać o sprawie. Na pewno nie z tobą. Po drugie, to ty masz jakiegoś dziwnego klienta i przegrywasz sprawę. I wiesz o tym - odpowie mu Aneta.

- W świetle przestępstwa pana Nicolasa Koniecznego, które właśnie wyszło na jaw, wątpię - pochwali się Darek.

- Wiesz co pilnuj swojego klienta. A nie przerażam, straciłeś go - odgryzie mu się Siwek.

- Nie wiedziałaś o tym - powie zadowolony z siebie Żbik.

- Powtarzam, nie chcę rozmawiać o sprawie. Możesz odejść? Głuchy jesteś, czy co? - zdenerwuje się prawniczka, ale wtedy z odsieczą przyjdzie jej Tadeusiak, który najpierw się go pozbędzie, a następnie wyjdzie z nią baru, skąd do domu czym prędzej uda się także i dumny Darek, aby jak najszybciej pochwalić się wszystkim swojej żonie. Ale reakcja Kasi go zszokuje!

Kasia powie Żbikowi o poronieniu Siwek w 4073 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4073 odcinku "Na Wspólnej" Żbikowa wcale nie pochwali jego zachowania! A wręcz przeciwnie, gdyż Darek nasłucha się i od niej, czego początkowo w ogóle nie będzie mógł zrozumieć.

- Hej. No nareszcie się widzimy. Cały dzień się mijamy. Nie uwierzysz kogo spotkałem w barze, w którym już Cię nie było - zacznie Darek.

- Anetę. Minęłam ją w drzwiach - uprzedzi go Kasia.

- Nastąpił mały zwrot w naszej sprawie i miałem okazję jej o tym powiedzieć i zobaczyć jej minę - pochwali się Żbik.

- Zaczepiłeś ją specjalnie w barze, żeby zobaczyć jej minę - zdziwi się Żbikowa.

- No miała podobną do twojej teraz. Przekazałem je pewną informację, którą mogłem zachować dla siebie. Gram fair to wszystko - doda z uśmiechem prawnik.

- Nie mogłeś sobie darować, co? - wytknie mu żona.

- Od kiedy wy jesteście najlepszymi przyjaciółkami? Dajcie spokój. No co jest z wami. Przecież ona nie potrzebuje ochrony. Zawsze szła po swoje - zacznie tłumaczyć się Darek.

Ale wtedy w 4073 odcinku "Na Wspólnej" i on momentalnie przystanie, gdy Kasia powie mu o jej stracie dziecka! I dopiero wtedy Darek zrozumie, o co wszystkim chodziło i zrozumie, że przegiął!

- Właśnie poroniła - wyzna mu Kasia.

- Aneta? Skąd wiesz? - zszokuje się Żbik

- A czy to jest teraz takie ważne? Czy ty mógłbyś chociaż raz opanować swoje chore ambicje? To już nie jest śmieszne Darek - zdenerwuje się Żbikowa, ale wówczas już i jemu nie będzie do śmiechu!

Na Wspólnej, odcinek 4073: Darek załatwi Anetę! Nie będzie wiedział o dziecku - ZDJĘCIA
10 zdjęć
Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna

Polecany artykuł:

Na Wspólnej, odcinek 4079: Pijany Tadeusz ucieknie Darkowi! Ośmieszy Darię prze…