Na Wspólnej, odcinek 4074: Darek pocieszy Anetę po stracie dziecka! Niebywałe, co od niego usłyszy - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4074 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4074 odcinku "Na Wspólnej" Kasia (Julia Chatys) wciąż będzie zła na Darka za to, jak potraktuje Anetę, która dopiero co straciła dziecko. I choć wówczas Żbik nie będzie tego świadomy, gdy zaatakuje ją w sprawie Koniecznych, którą będą prowadzić przeciwko sobie, to jak w końcu dowie się prawdy, to niezwłocznie postanowi się jednak zrehabilitować.

I już w 4074 odcinku "Na Wspólnej" skontaktuje się z Siwek, która początkowo nawet nie będzie chciała z nim rozmawiać. Ale Żbikowi uda się ją zatrzymać, a nawet ubłagać spotkanie, na które Aneta chcąc nie chcąc jednak się zgodzi! Ale szybko tego pożałuje!

- Hej! Dzięki, że się zgodziłaś - zacznie Darek.

- Cześć. No i już tego żałuję. Posłuchaj między nami nie ma żadnych prywatnych spraw, więc jeśli coś kombinujesz... - spróbuje ostrzec go Aneta.

- Wiem o poronieniu - wetnie jej się Żbik.

Darek nieźle zaskoczy Anetę w 4074 odcinku "Na Wspólnej"!

A zwłaszcza, gdy w 4074 odcinku "Na Wspólnej" dowie się, że Kasia ją przed nim sprzedała! Szczególnie, iż będzie pewna, że przyszedł tu ze względu na nią, ale prawda będzie jednak inna, co już mocno ją zszokuje! A to będzie dopiero początek zaskoczeń!

- Kasia ci powiedziała? Wiesz co nie spodziewałam się tego po niej. Wiesz co, to jest naruszenie prywatności. Jesteś wystarczająco dobrym prawnikiem, że powinieneś o tym wiedzieć - wyrzuci mu Siwek.

- Uważa, że byłem dla ciebie podły - doda jej były mąż.

- Też mi nowość - skwituje jego była żona.

- I ma rację - potwierdzi Darek.

- Co? Kazała ci mnie przeprosić. Za wczoraj? - spyta Aneta.

- Nie kazała. I nie chodzi tylko o wczoraj - przyzna Darek.

I w tym momencie w 4074 odcinku "Na Wspólnej" Darek zacznie punktować swoją przeszłość, którą Aneta także mu wypomni. Ale na jej końcu znów mocno się zaskoczy!

- Nie wiem od czego zacząć - zacznie Żbik.

- Brak ci wyprawy w przepraszaniu, co? - zakpi z niego Siwek.

- No fakt, zrobiłem wiele świństw - przyzna jej były mąż.

- No proszę Cię, tylko nie wymieniaj, bo moja lista na pewno jest dłuższa niż Twoja - była żona mu nie odpuści, ale i on nie będzie zamierzał - Na pewno. Ale najbardziej żałuję jak się zachowałem wtedy, kiedy poroniłaś. Wiem, że chciałaś dziecko. Ja to lekceważyłem, a potem...

- Poczułeś ulgę. I dałeś mi to odczuć - wetnie mu się tym razem była żona.

- Byłem niewiarygodnym gnojkiem - powie Darek.

- Nigdy nie sądziłam, że... od Ciebie to usłyszę - przyzna Aneta.

Żbik i Siwek pogodzą się i padną sobie w objęcia w 4074 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tej chwili w 4074 odcinku "Na Wspólnej" Darek szczerze przeprosi Anetę, a byli małżonkowie wpadną sobie w objęcia, bo Aneta oczywiście przyjmie jego skruchę i mu wybaczy!

- Przepraszam. Przepraszam Cię - wyzna Żbik.

- Przeprosiny przyjęte - oświadczy Siwek.

- Cieszę się, że masz teraz porządnego faceta - doda Darek.

- A żebyś wiedział... Posłuchaj, ten facet pewnie już na mnie czeka, więc pójdę już - pożegna go Aneta, na co jej były mąż jeszcze dorzuci, czym w 4074 odcinku "Na Wspólnej" już w ogóle ją rozczuli - Jeszcze dostaniesz to, czego chcesz!