Na Wspólnej, odcinek 4059: Koniec Darii i Tadeusza! Zrozumie, że go nie kocha - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4059 - środa, 30.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4059 odcinku "Na Wspólnej" Daria zacznie zwierzać się Kasi, iż wcale nie jest pewna, czy tak naprawdę kocha Tadka! Tym bardziej, że właśnie w trakcie ich związku Dziedzicówna w końcu zacznie tęsknić za swoim zmarłym narzeczonym Adamem Namysłowskim (Marcin Rogacewicz), który zginął w tragicznym wypadku. Szczególnie, gdy zrozumie, że młody Zakościelny jest zupełnie inny niż on i chyba za dziecinny do poważnego związku.

W przeciwieństwie do niej, gdyż ona będzie już gotowa na założenie rodziny i wychowywanie dzieci. Ale Tadek jeszcze nie będzie chciał o tym słyszeć, przez co Daria zacznie rozmyślać o Adamie, z czego młody Zakościelny dowie się z jej pamiętnika! I to odkrycie zacznie wszystko psuć. A gwoździem do trumny okaże się spotkanie Dziedzicównej z Danielem, bratem Adama, o którym Tadek początkowo nie będzie miał pojęcia, gdyż Daria go okłamie! Do czasu aż w 4058 odcinku "Na Wspólnej" nie nakryje ich na gorącym uczynku, bo na 1 widzeniu się nie skończy!

Daria powie Tadkowi, że go nie kocha w 4059 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Tadek tak tego nie zostawi i wpadnie za nimi do mieszkania, gdzie urządzi im karczemną awanturę! I właśnie to sprawi, że Daria zacznie się zastanawiać, czy związek z Tadkiem ma jeszcze jakiś sens i czy sama tak naprawdę go kocha!

W 4059 odcinku "Na Wspólnej" Daria podzieli się swoimi obawami z Kasią, która poradzi jej aby szczerze porozmawiała o tym z Tadkiem, co ostatecznie Dziedzicówna zgodzi się uczynić. I choć młody Zakościelny zgodzi się wysłuchać ukochanej, to zupełnie nie będzie spodziewał się tego, co od niej usłyszy!

Wyznanie Dziedzicównej wstrząśnie młodym Zakościelnym w 4059 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4059 odcinku "Na Wspólnej" i jemu Daria powie o swoich wątpliwościach! I to nawet dosadniej, gdyż po rozmowie z Kasią i głębszych przemyśleniach w końcu dojdzie do wniosku, że jednak wcale nie kocha Tadka, czym mocno go zszokuje!

Oczywiście, młody Zakościelny będzie przekonany, że ma to związek z Danielem, z którym wcześniej ją nakryje, ale Dziedzicówna raczej wyprowadzi go z błędu, gdyż wcale nie o niego będzie tu chodzić, bo przecież córka Sławka (Mariusz Słupiński) będzie mieć co do niego wątpliwości już wcześniej, gdy zrozumie, że mają nieco inne podejście do życia i właśnie z tego względu nie zgodzi się z nim zamieszkać.

Aż w końcu w 4059 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się go zostawić, czym kompletnie go załamie! Do tego stopnia, że Tadek stoczy się na samo dno, gdyż zupełnie sobie z tym nie poradzi...

