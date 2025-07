Daria znika z Na Wspólnej! Tak wyglądał ostatni dzień Patrycji Topajew na planie - ZDJĘCIA

Daria zakończyła sezon w "Na Wspólnej"!

Pożegnaniom w "Na Wspólnej" nie ma końca! Dopiero co swoim ostatnim dniem na planie chwaliła się Łucja (Magdalena Kaczmarek), następnie uwielbiana Monika (Sylwia Gliwa), a teraz przyszła kolej i na Darię!

Córka Sławka, w życiu której w najbliższych odcinkach sporo się wydarzy, za sprawą Dawida (Daniel Mosior), brata jej zmarłego narzeczonego Adama Namysłowskiego (Marcin Rogacewicz), który pojawi się w jej życiu! A to dlatego, że wtedy Dziedzicówna zdecyduje się zerwać z Tadkiem (Jakub Pruski)! Czy wówczas zwiąże się z byłym kochankiem i zniknie?

Tym bardziej, że Patrycja Topajew pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie, że już oficjalnie zakończyła ten sezon, a co za tym idzie i swoją pracę na planie "Na Wspólnej"! Czy zatem właśnie tak potoczą się dalsze losy Darii?

- I to by było na tyle w tym sezonie 🫡 - napisała Patrycja Topajew pod swoim zdjęciem z planu.

Co wydarzy się w życiu Dziedzicównej w "Na Wspólnej"?

Niekoniecznie, gdyż swój ostatni dzień na planie "Na Wspólnej" Patrycja Topajew spędziła z Jakubem Pruskim, a więc serialowym Tadkiem! Aktorka pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie ich wspólnym ujęciem, co może świadczyć o tym, że Dziedzicówna jednak nie zwiąże się z Dawidem tylko wróci do młodego Zakościelnego!

A zatem w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" będzie jeszcze szansa dla Darii i Tadka! Mimo iż w najbliższych Dziedzicówna będzie zarzekać się Kasi (Julia Chatys), że raczej tego nie widzi, gdyż tak naprawdę wcale nie będzie kochać Zakościelnego, który będzie miał jeszcze dziecinne podejście do życia i nie będzie gotowy na dziecko.

Mimo iż córka Sławka ogromnie będzie go chciała i właśnie z tego względu zacznie tęsknić za swoim zmarłym ukochanym Adamem, z którym byłoby to możliwe. Do tego stopnia, że zostawi Tadka, ale ostatecznie być może do niego wróci!

Czy aktorka wróci jeszcze na plan "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że Patrycja Topajew nie żegna się z planem "Na Wspólnej" na zawsze, a jedynie na czas wakacji! Aktorka nagrała już swoje wszystkie sceny, w związku z czym może udać się na zasłużone wakacje. Ale spokojnie, gdyż tuż po nich wróci, aby nagrywać dla widzów nowe odcinki!

Także wszyscy fani Darii z "Na Wspólnej" mogą odetchnąć z ulgą, gdyż Dziedzicównej nie zabraknie ani w najbliższych odcinkach, ani w tych późniejszych, ani w tym, które aktorzy będą nagrywać i po swojej przerwie wakacyjnej!