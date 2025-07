Na Wspólnej, odcinek 4061: Upadek Tadeusza! Tak skończy po rozstaniu z Darią - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4061 - poniedziałek, 4.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Tadek kompletnie się załamie po rozstaniu z Darią! I nic dziwnego, gdyż dopiero co przyłapie swoją ukochaną na schadzce z Dawidem (Daniel Mosior), bratem jej zmarłego narzeczonego Adama Namysłowskiego (Marcin Rogacewicz), o którym naczyta się w jej pamiętniku, tym bardziej, że Dziedzicówna zacznie za nim straszliwie tęsknić, a następnie jeszcze go zostawi! I to w bardzo bolesny sposób, gdyż prosto w twarz powie mu, że wcale go nie kocha!

I to tak mocno wstrząśnie młodym Zakościelnym, że ten w 4061 odcinku "Na Wspólnej" kompletnie sobie z tym nie poradzi! Tym bardziej, że Daria nie będzie chciała słyszeć o powrocie do niedojrzałego partnera, z czego zwierzy się Kasi (Julia Chatys), co następnie ta przekaże Darkowi! I dobrze, bo odrzucony przez nią Tadek znów nieźle narozrabia...

Darek i Andrzej będą musieli ratować Tadka w 4061 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Darek będzie musiał ratować Tadka, który po rozstaniu z Darią, stoczy się na samo dno! Zdradzamy, że młody Zakościelny narobi niezłych szkód w jednym z lokali, gdzie urządzi sobie nocną eskapadę. Ale na szczęście, Żbik je za niego opłaci, przez co przyrodni brat nie poniesie dalszych konsekwencji.

Tym bardziej, że w 4061 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej zabierze syna do domu, aby już więcej nie napsocił! Ale to jednak nie rozwiąże problemu załamanego Tadka, który wciąż będzie sięgał po alkohol, aby zapić swoje smutki po stracie ukochanej. I to zacznie już na poważnie martwić jego ojca, który nie będzie miał nad nim żadnej kontroli w tym temacie.

Tylko Kalina zdoła wpłynąć na młodego Zakościelnego w 4063 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście, wtedy w 4063 odcinku "Na Wspólnej" z pomocą przyjdzie mu nowa prawniczka z ich kancelarii, a prywatnie koleżanka Tadka, Kalina (Katarzyna Gałązka)! Dziewczyna zacznie pocieszać młodego Zakościelnego i poradzi mu, aby na dobre zapomniał o Dziedzicównej i zaczął zupełnie nowe życie.

I w 4063 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie ona zdoła wpłynąć na załamanego Tadka, który u jej boku w końcu znów zacznie się uśmiechać. Czy zatem to z nią zwiąże się młody Zakościelny po swoim rozstaniu z Dziedzicówną? Z pewnością, Kalina będzie miała większą chrapkę na jego przyrodniego brata Darka, jednak Żbik ją odtrąci! Czy zatem wtedy przerzuci się ona na Tadka? Przekonamy się już niebawem!

