Na Wspólnej, odcinek 4058: Powrót byłego kochanka Darii. Zazdrosny Tadeusz zobaczy ją z Dawidem! To będzie zdrada? - ZDJĘCIA

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" do życia Darii (Patrycja Topajew) wróci Dawid (Daniel Mosior), były kochanek, a zarazem brat jej zmarłego narzeczonego Adama Namysłowskiego (Marcin Rogacewicz). To nie będzie przypadek, że powrót Dawida nastąpi właśnie teraz. Daria zacznie bowiem tęsknić za Adamem, a związek z Tadeuszem (Jakub Pruski) stanie pod znakiem zapytania, bo dojdzie do wniosku, że wcale go nie kocha. Przypadek sprawi, że Tadeusz w 4058 odcinku "Na Wspólnej" zobaczy Darię w ramionach innego i będzie pewny, że go zdradza. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.