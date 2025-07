Na Wspólnej, odcinek 4058: Ultimatum Ostrowskich! Nie oddadzą Igorowi córki, póki chora Anka nie pójdzie do psychiatry - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4058 - wtorek, 29.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" Igor zjawi się u Ostrowskich z rzeczami dla Julki, aby ta mogła iść do szkoły. Nowak postanowi jeszcze raz przeprosić Julkę za zachowanie Anki, która napadła na nią w barze Ziębów za to, że wzięła Jasia na spacer, ale dziewczyna nie będzie miała ani czasu, ani ochoty o ty słuchać. I nic dziwnego, gdyż będzie miała już serdecznie dość chorej partnerki ojca.

Ale mimo tego w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Nowak postanowi zabrać ją z powrotem do domu. Jednak wtedy w obronie nastolatki staną dziadkowie, którzy absolutnie się na to nie zgodzą, gdyż nie będą chcieli, aby Julka dalej cierpiała. Tym bardziej, że już będą wiedzieć, co dolega Ance!

- Przyjadę po nią po południu, okej? - zapowie im Igor.

- To nie jest chyba dobry pomysł Igor... - uzna Ewa.

- Lepiej, żeby u nas została. Tylko przywieź jej parę rzeczy, żeby nie musiała chodzić w bluzach Maćka - potwierdzi Arek.

Ewa i Arek nie zgodzą się na powrót Julki do chorej Anki w 4058 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tej sytuacji w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Igor już nie będzie miał wyboru i będzie musiał zostawić córkę u Ostrowskich! Tym bardziej, że Ewa i Arek tak łatwo nie odpuszczą.

- Wiem, że o porodzie zdarzają się takie rozchwiania, no ale... - zacznie Ostrowska.

- Co mam ci powiedzieć? Sam jej nie poznaję. W ogóle mam wątpliwości, czy kiedykolwiek ją znałem. No ale z drugiej strony straciła kiedyś dziecko. Może to jest jakiś rodzaj traumy? - zacznie zastanawiać się Nowak.

- Trudno sobie nawet wyobrazić, co ona czuje - wyzna Ewa.

- No tak, a wy wszyscy dostajecie rykoszetem. A najbardziej Julka. Chociaż naprawdę się stara z tego co słyszałem - wtrąci Ostrowski.

- Mamie też się oberwało. Starałem się to Ani wytłumaczyć, ale ona mnie nie słucha - przyzna Igor.

Szczególnie, że w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Arek już będzie wiedział, co może oznaczać zachowanie Anki! I w tym przypadku będzie stanowczo odradzał powrót Julki, dopóki jego partnerka nie podejmie leczenia. A w ślad za mężem oczywiście pójdzie i Ewa.

- Jeżeli to rozchwianie, to depresja poporodowa, to na pewno nie będzie słuchać. Nieracjonalne zachowanie. Agresja, nadopiekuńczość to są typowe objawy. Ona potrzebuje fachowego wsparcia - uświadomi go Arek.

- Psychiatry - doda Ewa.

Igor zrozumie, że Anka potrzebuje pomocy w 4058 odcinku "Na Wspólnej", ale nie zdoła jej do tego przekonać!

I choć w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Igor sam przyzna Ewie i Arkowi rację, to zupełnie nie będzie wiedział, jak przekonać swoją ukochaną do wizyty u psychiatry i podjęcia leczenia. Ale Ostrowscy nie pozostawią mu wyboru, jeśli będzie chciał odzyskać nie tylko córkę, ale także i swoją dawną ukochaną!

- Nawet jeśli to jest dobry pomysł, to nie mam pojęcia jak mam z nią o tym porozmawiać - zwierzy im się Igor.

- Musisz jakoś. Kochasz ją, tak. Ona ciebie też. Chociaż pewnie teraz tego nie czujesz - wyjaśni mu Ewa.

- Teraz to czuję tylko Jaś... - skwituje smutno Nowak.

Jednak w 4061 odcinku "Na Wspólnej" postanowi pójść za radą Ostrowskich i zdecyduje się na szczerą rozmowę ze swoją ukochaną. Tyle tylko, że ona stanowczo odrzuci myśl, iż może mieć depresję poporodową i oczywiście nie pójdzie na wizytę do psychiatry, co niestety nie skończy się dobrze, gdyż doprowadzi do kolejnej tragedii, o którą znów obwini niewinną Julkę...