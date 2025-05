Na Wspólnej, odcinek 4023: Beatka pozbędzie się Asi! Nie pozwoli jej odebrać sobie Pawła

"Na Wspólnej" odcinek 4023 - środa, 4.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4023 odcinku "Na Wspólnej" wściekła Beatka niezwłocznie zażąda od Pawła wyjaśnień, gdy nakryje go z Asią w dwuznacznej sytuacji w jej własnym domu! Tym bardziej, że przecież już wcześniej widziała jak mąż podglądał ją gdy się przebierała, a teraz stanie się jeszcze to! Dlatego natychmiast postanowi wiedzieć, co tak naprawdę łączy go z Iwańską, u której miał rzekomo przeprowadzać remont, ale jak widać na tym nie poprzestał.

Jednak Paweł w 4023 odcinku "Na Wspólnej" da żonie jasno do zrozumienia, że nie zrobił nic złego, gdyż od samego początku to Asia zagięła na niego parol i próbowała go uwieść, witając go skąpo ubrana, oferując mu wino w czasie pracy, prawiąc mu komplementy, czy wreszcie się przed nim prężyć w czasie rzekomych ćwiczeń. A Beatka tak tego nie zostawi!

Wójcikowie namiętnie się pogodzą w 4023 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4023 odcinku "Na Wspólnej" Asia wykorzysta moment, gdy sama nie będzie w najlepszej formie. I nic dziwnego, gdyż przecież przeżyje brutalny napad we własnej taksówce, po którym będzie mieć straszliwą traumę!

Do tego stopnia, że nieco odsunie się nawet od męża, ale tylko na chwilę, gdyż po odkryciu prawdy o sąsiadce para wyląduje w sypialni i natychmiast się pogodzi! Ale dla Wójcikowej w 4023 odcinku "Na Wspólnej" to jeszcze i tak nie będzie koniec, gdyż jeszcze przyjdzie jej się rozmówić z Iwańską, gdyż tak łatwo nie daruje jej tego, że próbowała uwieść jej męża!

Wściekła Beatka rozprawi się z napaloną Asią w 4023 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4023 odcinku "Na Wspólnej" Beatka ponownie zjawi się w domu Asi, ale już w zupełnie innym celu i z kompletnie innym nastawieniem. Wójcikowa da swojej rywalce jasno do zrozumienia, że Paweł jest jej mężem i ma się trzymać od niego z daleka. I dzięki temu Iwańska prędko ogarnie, że nie ma z nią co zadzierać!

Ale czy to w 4023 odcinku "Na Wspólnej" faktycznie wystarczy, aby napalona sąsiadka raz na zawsze odczepiła się od Wójcika? Przekonamy się już niebawem!

Na Wspólnej ZWIASTUN na listopad. Koniec Igi i Kuby. Upadek psychola Alana. Szokujący zwrot u Cieślików Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.