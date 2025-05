Na Wspólnej, odcinek 4021: Włodek też zniknie! Odda bar i pojedzie za Marią do Hiszpanii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4021 - poniedziałek, 2.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4021 odcinku "Na Wspólnej" Włodek już dłużej nie wytrzyma z tęsknoty za Marią, która wraz ze swoją chorą na raka mózgu siostrą Róża i jej partnerem Ricardo, wyleciała na jej leczenie do Hiszpanii. I choć w międzyczasie w jego życiu pojawi się jego dawna i równie samotna znajoma, która spróbuje nieco ją zastąpić, to jednak podejrzliwa Monika (Sylwia Gliwa) ją spławi!

I choć Zofia nie będzie miała złych intencji, o czym Cieślikowa także szybko się przekona i przeprosi, to jednak dawna koleżanka jej ojca pozuje się tak zraniona, że i tak się usunie. I w efekcie Zięba zostanie i bez dobrej duszy i pomocy w barze, co dodatkowo go już dobije! Do tego stopnia, że w 4021 odcinku "Na Wspólnej" postanowi dołączyć do swojej żony!

Włodek także zdecyduje się wyjechać do żony do Hiszpanii w 4021 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4021 odcinku "Na Wspólnej" Zięba zdecyduje się wylecieć do Marii do Hiszpanii! Ale spokojnie, nie na zawsze tylko na 2 tygodnie! Włodek postanowi zrobić sobie urlop, ale nie zostawi swojego baru na pastwę losu. A to dlatego, że odda go pod opiekę straumatyzowanej Beatki, która po brutalnym ataku w swojej taksówce nie będzie w stanie wrócić do pracy za kółkiem.

Tym bardziej, że zakaże jej tego nawet sam psychiatra, póki nie wyleczy do końca swoich lęków i stresów. I przez to Wójcikowa zostanie tymczasowo bez pracy, ale nie na długo, gdyż w 4021 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie ją Zięba poprosi o zastępstwo w barze, który przecież będzie znać jak własną kieszeń, gdyż wcześniej także będzie tam pracować.

Czy Zięba jeszcze wróci i co stanie się z ich barem w 4021 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale czy w 4021 odcinku "Na Wspólnej" Beatka przyjmie propozycję Włodka? Tym bardziej, że przecież wcześniej z uwagi na nią z pracy u niego zrezygnuje Helena (Małgorzata Peczyńska), aby wesprzeć ją w trudnym momencie i ratować ich wspólny taksówkarski biznes dla kobiet! Czy w ten sposób Wójcikowa zdecyduje się "odwdzięczyć"?

Zdradzamy, że tak, gdyż już w 4022 odcinku "Na Wspólnej" Wójcikowa zjawi się w barze, aby zastąpić Ziębę, który już na spokojnie będzie mógł lecieć do żony do Hiszpanii! Ale bez obaw, gdyż niedługo wróci w przeciwieństwie do Marii, gdyż w jej przypadku jeszcze nie wiadomo, kiedy z powrotem zawita w Polsce! Wszystko będzie zależeć od leczenia Róży!