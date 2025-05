Na Wspólnej, odcinek 4013: Trauma Beatki po brutalnym napadzie! Nie wytrzyma i zdecyduje się na desperacki krok - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4013 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4013 odcinku "Na Wspólnej" Beatka zacznie zmagać się ze straszliwą traumą po brutalnym ataku nożownika w swojej taksówce! Tym bardziej, że będzie on w zmowie z jedna z klientek, której Wójcikowa da się podejść na ckliwą historyjkę i zapłaci za to najwyższą cenę, gdyż kobieta z pomocą wspólnika ją okradnie! I choć po tym dramacie Wójcikowa będzie próbowała wrócić do pracy, to jednak strach okaże się silniejszy! Do tego stopnia, że nie będzie ona nawet w stanie wsiąść do auta, a na samą myśl o tym aż zemdleje.

Na szczęście, fizycznie żonie Pawła nie będzie nic dolegać, ale jej stan psychiczny pozostawi wiele do życzenia, dlatego jej lekarz zleci jej terapię. Ale Beatka z niej nie skorzysta, gdyż uzna, że poradzi sobie sama. Ale niestety będzie w błędzie, gdyż wszędzie będzie widzieć twarz swojego napastnika! I to sparaliżuje ją tak bardzo, że w 4013 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się zrezygnować ze swojego biznesu!

Beata postanowi zamknąć swój biznes z Heleną w 4013 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4013 odcinku "Na Wspólnej" Wójcikowa spotka się z Heleną, z którą wspólnie założy firmę przewozową, oferującą przejazdy tylko dla kobiet. I choć obie same chciały je uchronić, to jednak nie przewidziały, że one również mogą stać się ofiarami ataków i z ich strony, gdyż przecież Beatkę zaatakowała najpierw kobieta, a następnie jej wspólnik.

W 4013 odcinku "Na Wspólnej" żona Pawła powie Kopciowej, iż zamierza zrezygnować z ich biznesu, ale oczywiście matka Żanety (Anna Guzik) jej na to nie pozwoli! Seniorka zacznie ją przekonywać, aby nie podejmowała pochopnych ruchów, gdyż będzie przekonana, że z czasem z pewnością przezwycięży ona swój lęk! Ale czy Wójcikowa będzie tego samego zdania?

Kopciowa nie pozwoli Wójcikowej się poddać w 4013 odcinku "Na Wspólnej"!

Z pewnością w 4013 odcinku "Na Wspólnej" Helena zrobi wszystko, aby tak właśnie się stało, gdyż sama również nie będzie chciała rezygnować z ich wspólnego biznesu. I choć po wyjeździe Marii (Bożena Dykiel) będzie miała i 2 pracę na kuchni w barze Ziębów u Włodka (Mieczysław Hryniewicz), to jednak zdecydowanie bardziej będzie jej zależeć na pracy za kierownicą!

Do tego stopnia, że w 4013 odcinku "Na Wspólnej" zrezygnuje z pracy u Zięby, aby wesprzeć Beatkę w tak trudnym dla niej momencie. A przede wszystkim, aby przekonać ją do zmiany zdania! Jednak czy jej się to uda? Tym bardziej, że i sama dużo poświęci, zostawiając Włodka na lodzie!

