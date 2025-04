Na Wspólnej, odcinek 4005: Brutalny atak na Beatkę! Zginie po ataku nożownika? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4005 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4005 odcinku "Na Wspólnej" Beatka przeżyje prawdziwy koszmar, przed którym wcześniej sama chciała uchronić kobiety, oferując wraz z Elizą (Katarzyna Chorzępa) i Heleną (Małgorzata Peczyńska), przejazdy taksówką wyłącznie im. A to dlatego, że sama padnie ofiarą jednej z nich i to we własnej taksówce! Mimo iż nic nie będzie tego zwiastować!

Wszystko przez to, że w 4005 odcinku "Na Wspólnej" Wójcikowa przyjmie kurs jednej z klientki, która poprosi ją, aby zawiozła ją do chorej matki. Oczywiście, Beatka zgodzi się pomóc, ale na miejscu zamiast niej będzie ją czekać inna przykra niespodzianka!

Bandyci zaatakują Beatkę w jej własnej taksówce w 4005 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że po dotarciu na wskazane miejsce w 4005 odcinku "Na Wspólnej" klientka wyrwie Beatce torebkę i ją okradnie! A Wójcikowa nawet nie zdąży zareagować, gdyż tuż po niej do środka dosiądzie się jeszcze wspólnik kobiety, który zatka jej usta, po czym przyłoży jej noż do gardła i zacznie żądać pieniędzy i biżuterii!

W 4005 odcinku "Na Wspólnej" złodzieje otrzymają, co będą chcieli, dlatego nie zabiją Beatki tylko po zabraniu jej rzeczy uciekną! A zszokowana i przerażona Wójcikowa wysiądzie z samochodu i aż nie będzie mogła złapać tchu, po tym, co ją spotka. Na szczęście, zauważy to przypadkowy rowerzysta, który od razu zaoferuje jej swoją pomoc.

Wójcikowa nie będzie pamięć wyglądu napastników w 4006 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4005 odcinku "Na Wspólnej" Wójcikowa zadzwoni do swojego męża i powie mu, że padła ofiarą brutalnego napadu. Oczywiście, zaniepokojony Paweł od razu zjawi się na miejsce, po czym niezwłocznie zawiezie swoją żonę na komisariat, aby mogła złożyć zawiadomienie.

Tyle tylko, że z tego wszystkiego w 4005 odcinku "Na Wspólnej" spanikowana Beatka nie będzie pamiętać wyglądu napastników, przez co ich ujęcie stanie się wyjątkowo trudne.

Trauma żony Pawła po brutalnym ataku w 4006 odcinku "Na Wspólnej"!

Tak samo jak stan Beatki, która w 4006 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie nie będzie mogła dojść do siebie. Do tego stopnia, że w kolejnych odcinkach zacznie się straszliwie bać powrotu do pracy w taksówce i na samą myśl o nim zemdleje! Wówczas Paweł od razu zabierze żonę na pogotowie, gdzie przejdzie wszystkie badania, które na szczęście wyjdą dobrze.

Ale to będzie jedynie teoria, gdyż w praktyce Wójcikowa w 4011 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie się dobrze czuć, bo choć nic jej nie będzie dolegać fizycznie, to psychicznie już tak! I z tego względu jej lekarz prowadzący wyśle ją na terapię! Jednak Beatka nie będzie miała zamiaru z niej korzystać i postanowi sama przezwyciężyć swoje lęki. Ale to stanie się szalenie trudne, gdyż przed oczami wciąż będzie widzieć mężczyznę, który ją tak brutalnie zaatakował...

Na Wspólnej ZWIASTUN na listopad. Koniec Igi i Kuby. Upadek psychola Alana. Szokujący zwrot u Cieślików Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.