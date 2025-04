Na Wspólnej, odcinek 4004: Zdrada u Wójcików?! Beatka przyłapie Pawła z inną - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4004 - czwartek, 1.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4004 odcinku "Na Wspólnej" powrócą dawno niewidziani Wójcikowie, w wątku których znów sporo się wydarzy! A wszystko za sprawą nowej sąsiadki Asi, której przeprowadzka w ich strony mocno utrudni i skomplikuje życie! A to dlatego, że już na dzień dobry, małżonkowie będą mieli problem, aby wyjechać z domu do pracy, gdyż samochód dostawczy zastawi im bramę.

Ale na szczęście, w 4004 odcinku "Na Wspólnej" Pawłowi uda się rozładować napięcie i załagodzić sytuację. Zdradzamy, że Wójcik najpierw pomoże nowej sąsiadce z wniesieniem mebli, a następnie zaprosi ją do swojego domu i Beatki!

Tak Asia wkroczy do życia Wójcików w 4004 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 4004 odcinku "Na Wspólnej" Wójcikowa dozna szoku, gdy wieczorem, po powrocie do domu, dostrzeże na swojej kanapie męża z nową sąsiadką! Tym bardziej, że będą oni tak zajęci sobą, że nawet jej nie zauważą, dlatego Beatka sama zdecyduje się między nich wkroczyć.

- Cześć - przywita się lekko zmieszana, przez co doprowadzi ich do podobnego stanu.

Na szczęście, w 4004 odcinku "Na Wspólnej" nie dojdzie do zdrady, ale aż strach będzie pomyśleć, co stałoby się gdyby nie powrót Beatki! Tym bardziej, że po tym incydencie Asia wcale nie zniknie z ich życia! A wręcz przeciwnie!

Nowa sąsiadka zagnie parol na Pawła w 4006 odcinku "Na Wspólnej"!

I już w 4006 odcinku "Na Wspólnej" sama wprosi się do domu Wójcików, gdzie zacznie okazywać Pawłowi zainteresowanie. I to w momencie, gdy Beatka o mały włos nie zginie z rąk bandziorów! Ale Asi wcale nie będzie to przeszkadzać i jak się okaże Pawłowi wcale też nie!

Tym bardziej, że już w 4009 odcinku "Na Wspólnej" sam zjawi się w domu nowej sąsiadki, gdzie będzie miał zacząć prace remontowe. Tyle tylko, że te zaczną się od wspólnego picia wina, a następnie próby uwiedzenia Pawła przez Asię, która zacznie ćwiczyć przed nim jogę.

Czy w 4004 odcinku "Na Wspólnej' dojdzie do zdrady Pawła?

I to jej się uda, gdyż już w 4010 odcinku "Na Wspólnej" zaintrygowany nią Paweł zacznie ją podglądać przez okno, gdy ta będzie się rozbierać w sypialni. Napalony Wójcik nie będzie mógł się powstrzymać, co nie ujdzie uwadze jego oburzonej żony, która wciąż nie dojdzie do siebie po ostatniej brutalnej próbie napadu.

I to w 4011 odcinku "Na Wspólnej" Asia oczywiście postanowi wykorzystać, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Pawła, co jej się uda! A to dlatego, że zacznie mu się zwierzać z nieudanej randki, dzięki czemu otrzyma od niego pocieszenie. I w ramach podziękowania zaprosi go na wspólny posiłek, przez którym Wójcik nawet nie będzie protestował! Czy wówczas dojdzie do zdrady? Przekonamy się już niebawem!

