Na Wspólnej, odcinek 4022: Beatka nakryje Pawła na zdradzie?! Zobaczy go z Asią w dwuznacznej sytuacji

"Na Wspólnej" odcinek 4022 - wtorek, 3.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4022 odcinku "Na Wspólnej" Paweł wróci do pracy u sąsiadki, do której namówi go sama Beata! I to nawet mimo tego, iż wcześniej sama przyłapała go na podglądaniu półnagiej Asi, a także dowiedziałą się od męża, że kobieta nie jest do końca normalna. Ale i tak zgodzi się, aby dokończył u niej remont. Tym bardziej, że sama go w niego wpakuje.

I w 4022 odcinku "Na Wspólnej" puści do niej Wójcika, który da jej jasno do zrozumienia, iż wróci do niej dopiero wieczorem, gdyż tego dnia będzie miał układać u Iwańskiej płytki! Ale jak się okaże nie tylko!

Beatka wpadnie do domu Asi i dozna szoku w 4022 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4022 odcinku "Na Wspólnej" Beatka jeszcze nie będzie tego świadoma i jak gdyby nic pojedzie do baru Ziębów, aby zastąpić Włodka (Mieczysław Hryniewicz), który zdecyduje się oddać jej pod opiekę swój biznes, a sam wyjechać do Marii (Bożena Dykiel) do Hiszpanii. Tym bardziej, że po ostatnich zdarzeniach z brutalnym napadem, Wójcikowa i tak nie będzie w stanie wrócić do taksówki, dlatego Zięba zaproponuje jej pracę przy barze, na co żona Pawła się zgodzi!

I tuż po skończonej pracy w 4022 odcinku "Na Wspólnej" wróci do domu. Ale wtedy zorientuje się, że nie wzięła ze sobą kluczy, które zostawi właśnie w barze u Ziębów. Oczywiście, Beatce nie będzie się chciało specjalnie po nie wracać, tym bardziej, że przecież będzie je mieć na wyciągnięcie ręki, gdyż swój komplet będzie miał Paweł, który wciąż będzie przebywał u Asi, gdzie i ona zdecyduje się wkroczyć!

Żona Pawła przyłapie męża z ponętną sąsiadką w 4022 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 4022 odcinku "Na Wspólnej" dozna szoku, gdyż przyłapie Asię z Pawłem w dwuznacznej sytuacji i ostro się wścieknie. I sama zacznie żałować, że wepchała męża w jej ramiona. Tym bardziej, że już wcześniej będzie mieć ostrzeżenia, jednak je zbagatelizuje. Aż dojdzie do najgorszego, czego sama Beatka stanie się świadkiem.

Oczywiście, w 40232 odcinku "Na Wspólnej" Wójcik od razu zacznie tłumaczyć się żonie, szczególnie, że i ona niezwłocznie zażąda od niego wyjaśnień, co tak naprawdę łączy go z Iwańską. I wówczas mąż da jej jasno do zrozumienia, że ponętna sąsiadka już od samego początku próbowała go uwieść i doprowadzić do zdrady! Ale czy Wójcikowa mu w to uwierzy? A może wręcz przeciwnie? Czy to będzie koniec ich małżeństwa? Tego dowiemy się już niebawem!

