Na Wspólnej, odcinek 4010: Beatka przyłapie Pawła na podglądaniu ponętnej sąsiadki! Napalony Wójcik posunie się jeszcze dalej - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4010 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4010 odcinku "Na Wspólnej" Pawłowi będzie coraz trudniej oprzeć się wdziękom ponętnej Asi! Tym bardziej, że sąsiadka będzie robiła wszystko, aby go uwieść i nawet nie będzie się z tym ukrywać! Tyle, że już nie poprzestanie na wpraszaniu się do Wójcików czy wyginaniu się przed mężem Beatki we własnym domu, gdzie będzie jej przeprowadzał remont!

A to dlatego, że w 4010 odcinku "Na Wspólnej" Iwańska pójdzie jeszcze o krok dalej i postanowi pokazać się Wójcikowi i bez ubrań! Zdradzamy, że półnaga Asia stanie przed rozświetlonym oknem w salonie i zacznie się prężyć w samych majtkach! A jak tylko zobaczy, że Paweł ą podgląda to zacznie nawet tańczyć i kręcić pupą!

Paweł zacznie podglądać półnagą Asię w 4010 odcinku "Na Wspólnej"!

I tym sprawi, że w 4010 odcinku "Na Wspólnej" mąż Beatki tak się na nią zapatrzy, że nawet nie zauważy, że do ich sypialni weszła także i żona! Zachowanie Pawła nie ujdzie uwadze Wójcikowej, która od razu zwróci mu uwagę, przez co Wójcik natychmiast zasłoni okno i spróbuje jej wmówić, że wcale nie przyglądał się ich półnagiej sąsiadce. Ale w 4010 odcinku "Na Wspólnej" żona będzie wiedzieć, a przede wszystkim widzieć swoje! Tyle, że to będzie dopiero początek!

- Paweł, co się tak zagapiłeś?! - oburzy się Beatka.

- Nic, nie zagapiłem się - okłamie ją przyłapany Paweł.

Czy w 4012 odcinku "Na Wspólnej" u Wójcików dojdzie do zdrady?

A wszystko przez to, że znajomość Asi i Pawła nie skończy się w 4010 odcinku "Na Wspólnej", gdyż przecież Wójcik wciąż będzie kończył u sąsiadki remont, co ona wciąż będzie wykorzystywać. Iwańska najpierw poszuka pocieszenia u męża Beatki, gdy nie uda się jej randka i oczywiście ze strony Pawła je otrzyma.

A następnie w 4012 odcinku "Na Wspólnej" już na wstępie jego pracy zaproponuje sąsiadowi wspólny posiłek i wino, na które mąż Beatki bez wahania przystanie! I nawet nie spróbuje odmówić! Czy wówczas napalona sąsiadka osiągnie swój cel i uwiedzie Pawła? Czy Wójcik w końcu ulegnie Iwańskiej? Czy zdradzi z nią Beatkę, która w tym samym czasie będzie wciąż walczyć z traumą po brutalnym napadzie? Przekonamy się już niebawem!