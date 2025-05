Na Wspólnej, odcinek 4010: Żałoba u Szulców! Żaneta i Wojtek dowiedzą się o śmierci ojca - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4010 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4010 odcinku "Na Wspólnej" na Szulców spadnie kolejna tragedia! Mimo iż dopiero co pozbierają się po oszustwie z mieszkaniem, które chcieli zakupić od mężczyzny, podszywającego się za jego właściciela! I choć małżonkowie już zdążyli zapłacić mu zaliczkę, to na szczęście do przekazanie całej kwoty za lokum nie doszło, gdyż faceta zdemaskowała Helena (Małgorzata Peczyńska)!

Nieuczciwy sprzedawca trafił na policję, ale Sławek (Mariusz Słupiński) dał Szulcom jasno do zrozumienia, że minie sporo casu nim odzyskają stracone pieniądze. O ile w ogóle, z czego oczywiście Żaneta i Wojtek zdali sobie sprawę. Ale w 4010 odcinku "Na Wspólnej" Dziedzic będzie miał dla nich dobre wieści. Jednak te ucieszą ich tylko na moment!

Martyna przekaże Wojtkowi tragiczną wiadomość o śmierci ich ojca w 4010 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4010 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta i Wojtek po otrzymaniu telefonu z policji od razu ruszą na podpisanie nowej umowy mieszkania już od jej właściwego właściciela. Małżonkowie będą zaabsorbowani całą tą sytuacją, że nie zauważą nawet telefonów od mamy Szulca, która bezskutecznie będzie próbowała się do nich dobić. I nic dziwnego, gdyż para będzie ogromnie szczęśliwa nie tylko z tego, iż udało im się odzyskać pieniądze, ale również pozyskać wymarzone gniazdko!

I dopiero po wyjściu z kancelarii notarialnej w 4010 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek zauważy kolejne połączenie, ale tym razem już nie od matki, a siostry Martyny! I choć początkowo brat będzie próbował ja zbyć, gdyż Szulcowie będą musieli jeszcze załatwić formalności w baku, to jednak będą musiały one poczekać, gdyż szokujące słowa Szulcowej zmienią wszystko!

- Coś ważnego? Bo jedziemy do banku? - zapyta ją Wojtek.

Ulotne szczęście Szulców w 4010 odcinku "Na Wspólnej"! Spadnie na nich kolejna tragedia!

W tym momencie w 4010 odcinku "Na Wspólnej" Martyna przekaże Wojtkowi tragiczną wiadomość o śmierci ich ojca! Słowa siostry aż zmrożą Szulca, co nie ujdzie uwadze jego żony. I nic dziwnego, gdyż wówczas jego humor drastycznie się zmieni!

- Co się stało? - spyta zaniepokojona Żaneta.

I wtedy w 4010 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek powie żonie o śmierci Franciszka, przez co uwaga małżonków od razu skoncentruje się na Szulcu. I wówczas priorytetem stanie się właśnie pogrzeb ojca Wojtka, po którym dopiero pogrążeni w smutku i żałobie małżonkowie będą musieli wrócić do kwestii przeprowadzki, w której na szczęście pomogą i nieco odciążą ich Monika (Sylwia Gliwa) z Bogdanem (Wojciech Brzeziński), dzięki czemu wszystko przebiegnie bardzo sprawnie. Jednak śmierć ojca mocno odbije się na Szulcu, któremu już 1 nocy w nowym mieszkaniu przyśni się właśnie Franciszek...