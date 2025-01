Na Wspólnej, odcinek 3952: Dramatyczne poszukiwania Szymka! Marek zapomni o synu, a Danka wpadnie w panikę! - ZDJĘCIA,

Na Wspólnej, odcinek 3951: To Kajtek potrąci Hanię! Syn Cieślików doprowadzi do przerażającego wypadku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3952 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3952 odcinku "Na Wspólnej" Marek wciąż będzie ukrywał przed żoną, że stracił pracę w firmie kurierskiej. Zamiast szukać nowego zatrudnienia, Zimiński spędzi czas w zakładzie bukmacherskim, licząc na szybki zarobek. Niestety, jego uzależnienie od hazardu doprowadzi do tego, że zapomni o obowiązkach ojca. Szymek, czekając na ojca w świetlicy, nie będzie miał pojęcia, dlaczego nikt się po niego nie zjawi...

Marek w 3952 odcinku "Na Wspólnej" zapomni o Szymku! Nie odbierze syna ze świetlicy

Marek, pochłonięty grą w zakładzie bukmacherskim, całkowicie straci poczucie czasu. Jego myśli w 3952 odcinku "Na Wspólnej" będą skupione na odzyskaniu utraconych pieniędzy, przez co nie odbierze Szymka ze świetlicy. Chłopiec będzie czekał na ojca, nie rozumiejąc, dlaczego ten się nie pojawia. Personel świetlicy również zacznie się niepokoić, próbując skontaktować się z rodzicami Szymka. Gdy Marek nie będzie odbierał telefonów, pracownicy skontaktują się z Danką, która zaalarmowana zacznie również wydzwaniać do męża, jednak bezskutecznie.

Szymek, niewinny w tym wszystkim chłopiec, stanie się ofiarą zaniedbania ojca, który w 3952 odcinku "Na Wspólnej" całkowicie straci kontrolę nad swoim życiem. Czy Danka zdoła opanować sytuację, zanim będzie za późno?

Dramatyczne poszukiwania Szymka w 3952 odcinku "Na Wspólnej"! Danka nie będzie mogła dodzwonić się do Marka

W 3952 odcinku "Na Wspólnej" Danka, zaniepokojona brakiem kontaktu z mężem, wpadnie w panikę. Kiedy zorientuje się, że Szymek nie wrócił do domu, natychmiast zacznie dzwonić do Marka. Jednak telefon męża pozostanie głuchy, co tylko zwiększy jej niepokój. Danka, przekonana, że mogło dojść do wypadku, zacznie działać na własną rękę. Obdzwaniając bliskich spróbuje dowiedzieć się, co mogło się wydarzyć.

Ujawniamy już teraz, że Danka w 3952 odcinku "Na Wspólnej" wpadnie w prawdziwą furię! Po licznych próbach dodzwonienia się do Marka, które zakończą się niepowodzeniem, sama pojedzie do świetlicy po Szymka. Kiedy zobaczy swojego synka zmartwionego i przestraszonego, jej złość na męża tylko wzrośnie i jego przeprosiny na nic się nie zdadzą.

Kłamstwa Marka wyjdą na jaw? W 3952 odcinku "Na Wspólnej" nie przyzna się, że stracił pracę!

W 3952 odcinku "Na Wspólnej" Marek nadal będzie ukrywał przed Danką prawdę o utracie pracy. Jego duma i strach przed konfrontacją z żoną sprawią, że będzie brnął w kolejne kłamstwa. Niestety, jego działania doprowadzą do poważnych konsekwencji, przez które Zimiński może stracić wszystkie ich oszczędności próbując odkuć się w zakładzie bukmacherskim.