Na Wspólnej, odcinek 3925: Monika postawi Brunowi ultimatum! Oszalały z zazdrości kochanek zacznie ją śledzić - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3925 - czwartek, 28.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3925 odcinku "Na Wspólnej" Bruno zacznie mieć poważne wątpliwości co do wierności Moniki i zacznie być o nią coraz bardziej zazdrosny. I nic dziwnego, gdyż tuż po ślubie Renaty (Marta Jankowska) i Sławka (Mariusz Słupiński), w trakcie którego dojdzie do wypadku Damiana, Cieślikowa mocno się do niego zbliży, a on zauważy, z jaką czułością kochanka traktuje swojego męża. I już zacznie szaleć, gdy Monika zdecyduje się go odwiedzić, ale po wszystkim przeprosi i obieca, że już nie będzie, choć Cieślikowa nie będzie z nim szczera i rzeczywiście przyprawi mu rogi. Kochanka Krawczyka prześpi się ze swoim mężem, a potem zrobi to znowu, a jego okłamie, że chodzi wyłącznie o sprawy rozwodowe. I wówczas Bruno postanowi się do niej wprowadzić, choć ona wcale nie będzie z tego zadowolona! A w 3925 odcinku "Na Wspólnej" nawet odmówi mu seksu!

Bruno zacznie podejrzewać Monikę o zdradę z Damianem w 3925 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 3925 odcinku "Na Wspólnej" Krawczyk zacznie podejrzewać, że Cieślikowa może go zdradzać ze swoim mężem. I to dotknie go tym bardziej, że będzie chciał nawet się jej oświadczyć, o czym powie tylko Jarkowi (Wojciech Rotowski). I choć Berg spróbuje go przed tym powstrzymać, to zakochany Bruno będzie jednak zdeterminowany, aby przypieczętować ich związek, a tym samym pokazać Kajtkowi (Mikołaj Szostek), że na poważnie myśli o jego matce. Ale w 3925 odcinku "Na Wspólnej" wszystko się zmieni, gdy podejrzenia Krawczyka wysuną się na pierwszy plan. Do tego stopnia, że postanowi się w nich upewnić i zdecyduje się śledzić swoją ukochaną!

Cieślikowa da zazdrosnemu Krawczykowi ostatnie ostrzeżenie w 3925 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3925 odcinku "Na Wspólnej" zrobi to tak nieudolnie, że Monika się wszystkiego zorientuje i wcale nie będzie z tego zadowolona, gdyż będzie miała już serdecznie dość zazdrości Krawczyka. Do tego stopnia, że postawi kochankowi jasne ultimatum i da wyraźnie do zrozumienia, że jeśli z tym nie skończy, to wyrzuci jego rzeczy ze swojego mieszkania i zakończy ich związek! A to z kolei w 3925 odcinku "Na Wspólnej" mogłoby być szansą dla Damiana, który nie będzie mógł zdzierżyć przeprowadzki Bruna do swojej żony. Do tego stopnia, że wystąpi on nawet z pozwem rozwodowym. Ale kto wie, jakby się to potoczyło, gdyby i Monika rozstała się ze swoim kochankiem!