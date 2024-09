Na Wspólnej, odcinek 3882: Marek zdemaskuje Alana! Ola znów da mu się nabrać - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3882 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3882 odcinku "Na Wspólnej" Alan zostanie wreszcie zdemaskowany! Ale wcale nie przez Olę czy Mariusza, z którymi rozpocznie swoją kolejną grę i nawet ich na nią nabierze, gdy po spowodowaniu wypadku Czerskiego zjawi się u niego w szpitalu i uda swoje oburzenie całą sytuację. Novak współczuje swojemu rywalowi, choć tak naprawdę sam doprowadzi go do takiego stanu, gdy odkryje, że jego była kochanka wybrała właśnie jego. Wówczas Alan postanowi się zemścić i rozjedzie Mariusza samochodem, po czym sam celowo go uszkodzi, aby w ten sposób pozbyć się dowodów, gdy policja zainteresuje się sprawą. A po wszystkim jak gdyby nic zjawi się u Zimińskiej, gdzie zacznie zgrywać dobrego tatusia, którym oczywiście nie będzie. Jednak w 3881 odcinku "Na Wspólnej" będzie robił wszystko, aby Ola w to uwierzyła! I niestety mu się to uda, ale nie na długo!

Marek rzuci nowe światło na Alana w 3882 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że już w 3882 odcinku "Na Wspólnej" zdemaskuje go Marek! Zimiński dostrzeże Novaka w centrum Warszawy i to już kilka dni wcześniej przed jego rzekomym przylotem do Polski. Ojciec Oli od razu zapyta ją, czy prawnik ma w stolicy jakieś interesy, ale córka nie będzie o tym nic wiedzieć. Tym bardziej, że przecież Alan będzie przekonywał, że przyleciał z Londynu dzień wcześniej. I wówczas w 3882 odcinku "Na Wspólnej" Zimińska zda sobie sprawę, że to było kłamstwo, a ona znów dała się nabrać swojemu dawnemu kochankowi. Prawniczka kolejny raz pozna prawdziwą twarz swojego byłego ukochanego i boleśnie przekona się, że tak naprawdę nic, a nic się nie zmienił!

Ola domyśli się, że to Alan próbował zabić Czerskiego w 3882 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 3882 odcinku "Na Wspólnej" Ola dojdzie do tego, że to Alan próbował zabić Mariusza, skoro zjawił się w Polsce jeszcze przed jego wypadkiem? Szczególnie, że sama doskonale będzie wiedzieć, że dawny kochanek będzie zdolny do wszystkiego. A zwłaszcza po jej pobiciu i próbie uprowadzenia Alanka Juniora. Ale czy w 3882 odcinku "Na Wspólnej" domyśli, że to on chciał rozjechać Czerskiego? I co z tym zrobi, wiedząc, że ma naprzeciwko córkę Mariusza, Amelię (Klementyna Karnkowska), która tylko będzie czekać na jej kolejny błąd. Jak na to zareaguje jej ukochany? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!