Na Wspólnej, odcinek 3877: Amelia oskarży Olę o wypadek Mariusza! Przeżyje, ale nigdy jej tego nie wybaczy? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3877 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3877 odcinku "Na Wspólnej" Ola i Mariusz umówią się na kolejną randkę. Tym bardziej, że ich związek w końcu zaakceptuje Amelia, która wróci do ojca wcześniej niż zamierzała, gdy nie spodoba jej się nowy partner jej matki Lidii (Małgorzata Lipmann). Oczywiście, kochankowie nie będą na to przygotowani, przez co córka Czerskiego ich zaskoczy. Dlatego w 3877 odcinku "Na Wspólnej" postanowią spotkać się na bardziej neutralnym gruncie. Tyle tylko, że wtedy dojdzie do tragedii. A wszystko przez to, że w Mariusza wjedzie rozpędzony samochód, którego kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia i nie udzieli mu żadnej pomocy. A co gorsza, cała tragedia rozegra się na oczach przerażonej Oli! Oczywiście, Zimińska od razu podbiegnie do ukochanego i wezwie pomoc, a następnie zjawi się w jego mieszkaniu, aby o wszystkim poinformować jego córkę.

Amelia zaatakuje Olę po wypadku Mariusza w 3877 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3877 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie spodziewać się takiej reakcji Amelii. A to dlatego, że wzburzona córka Czerskiego oskarży ją o wypadek Mariusza, czym kompletnie ją załamie. Tym bardziej, że niejako będzie miała trochę racji, gdyż jej ojca celowo potrąci dawny kochanek Zimińskiej, psychol Alan (Jakub Wiszniewski), który nie będzie mógł pogodzić się z tym, że ukochana wybrała Mariusza. I to do tego stopnia, że postanowi na dobre pozbyć się swojego rywala! Ale oczywiście, Ola nie będzie tego świadoma. Dlatego w 3877 odcinku "Na Wspólnej" tak mocno będzie przeżywać nie tylko jego wypadek, ale także oskarżenia jego córki, czego świadkiem stanie się sama Amelia.

Czerski przeżyje wypadek w 3878 odcinku "Na Wspólnej", ale Amelia i tak nie wybaczy Oli?

Na szczęście, w 3878 odcinku "Na Wspólnej" operacja Mariusza powiedzie się i Czerski nie umrze. Ojciec Amelii przeżyje i odzyska świadomość, czego Ola bezpośrednio dowie się od jego córki. Oczywiście, wówczas Zimińska czym prędzej pobiegnie do swojego ukochanego i będzie czuwać przy jego łóżku. I wtedy kochankowie zdadzą sobie sprawę, jak bardzo im na sobie zależy, czego następnie w 3880 odcinku "Na Wspólnej" świadkami staną się także jego córka i była żona. Lidia postanowi nawet po wszystkim z powrotem zabrać Amelię do siebie, ale Czerska się temu sprzeciwi i postanowi z nimi zostać. Ale jak zareaguje, gdy dowie się, że to były kochanek Zimińskiej chciał zabić jej ojca? Tego dowiemy się już niebawem!