Na sygnale, odcinek 767: Róża wygra z Wandą i kupi sobie Benia! Nie będzie miał nic przeciwko temu - ZDJĘCIA

„Na sygnale" odcinek 767 „Najwyższa stawka” - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 22.20 w TVP2

Róża spodobała się Beniowi. W „Na sygnale” stanie się konkurencją dla Wandy. Pytanie – czy dzięki temu jego związek stanie się pikantniejszy, czy pozostaną po nim tylko zgliszcza...?

Benio pójdzie na sprzedaż w odcinku 767. serialu „Na sygnale”

W odcinku 767. „Na sygnale” Róża zainicjuje aukcję charytatywną na rzecz Felka, którego nowa rodzina straciła dom i chłopiec może zostać jej odebrany przez opiekę społeczną. Potocka nie zorganizuje imprezy bezinteresownie, ale by zyskać przychylność Benia. Konferansjerem nagłośnionego w telewizji wydarzenia zostanie Zdzisio (Jarosław Gruda). Ratownicy wystawią się na sprzedaż. Ofertę wysprzątania całego domu przez doktora Górę (Tomasz Piątkowski) wygra jego dziewczyna z liceum, Jadwiga Powój (Magdalena Rembacz). A specjalny kurs nauczyciela tańców latynoamerykańskich – Benia – kto…? Zdzisio zachęci do licytacji:

- Drodzy państwo, doktor Vick wystawia na aukcję... siebie! Jako instruktora tańca latino! Cena wywoławcza to 800 złotych! Kto da więcej? Kto podbije stawkę? Mamy 900 złotych! Kto przebije? Jest 1000... i od razu 1100! 1200! Co za walka! To koniec? Nie, jest 1500... 1900! Brawo! Mamy dwa tysiące złotych! Czy będzie odpowiedź?

Zażarcie rywalizować o Benia będą Wanda i Róża i właśnie ta ostatnia wygra te niecodzienne wyścigi. Vicka zaskoczy wynik licytacji i zapyta żonę, dlaczego odpuściła starcie z Potocką. Wandzia odpowie, że już umie tańczyć, a poza tym mają przecież utrzymywać przed wszystkimi, że są już sobie obojętni, by w sekrecie kochać się jak szaleni.

W odcinku 767. serialu „Na sygnale” Róża przyzna się Britney, że chce uwieść Benia

W odcinku 767. serialu „Na sygnale” wygrana Róży da Britney (Paulina Zwierz) do myślenia. Spyta ją wprost o to, czy nie chce aby uwieść Benia. Potocka wcale nie zaprzeczy! Wyjaśni jedynie, że to dla większego dobra.

- Ta... jasne! A tak przy okazji, skąd wzięłaś tyle kasy? – Julka zada kolejne pytanie.

Róża odpowie, że zastawiła biżuterię, którą odziedziczyła po babci...

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl