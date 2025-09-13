Na sygnale, odcinek 745. Czy to już koniec Wandy i Benia? Ugną się pod nim nogi, kiedy ją zobaczy - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-09-13 16:11

Wanda (Anna Lemieszek) i Benio (Hubert Jarczak) ustalili, że ich małżeństwo wejdzie w fazę romantycznych randek. Ale Vickowi nie chodziło o to, by żona chodziła na nie z kim innym… W 745. odcinku serialu „Na sygnale” zobaczy ją całującą się z kolegą z pracy (Robert Panczkowski). Lisicka w ogóle nie zobaczy w tym żadnego problemu…

„Na sygnale" odcinek 745 „Bajka się skończyła” – środa, 17.09. 2025 o godz. 22.20 i poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 738. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda i Benio nie kryli zaskoczenia, kiedy spotkali się przypadkiem na seansie szybkich randek. Wściekła Lisicka posądziła go o śledzenie jej i krzyknęła, że go nienawidzi. Zabawne, bo… niedługo potem byli już znowu razem w łóżku.

W 739. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda i Benio zawarli miłosny pakt

W następnym, 739. odcinku Wanda i Benio omal nie spóźnili się do pracy przez swoją upojną noc. Vick był zachwycony ich ponownym zbliżeniem i wybuchem namiętności. Razem postanowili, że odtąd ich związek się zmieni. Będą się umawiać na romantyczne randki tak, jakby wcale nie byli małżeństwem. To ma w nie wnieść więcej adrenaliny, choć przecież akurat oni chyba nie powinni narzekać na jej brak...

Benio przekona się, jaka jest Wanda w 745. odcinku serialu „Na sygnale”

Wszystko miało być tak pięknie między Wandą a Beniem, ale nie będzie. Tej parze pisana jest nieustanna żonglerka emocjami na najwyższych rejestrach. Lisicka bardzo poważnie potraktuje to, na co umówili się wcześniej – że odtąd ich małżeństwo ma wyglądać tak, jakby wciąż byli wolni i na etapie wzajemnego uwodzenia. Z naciskiem na słowo wolni. Dla niej będzie to oznaczało, że może się umawiać z innymi – zupełnie co innego, niż dla oddanego jej Benia. W 745. odcinku serialu „Na sygnale” Vick przeżyje szok, widząc żonę całującą się ze szpitalnym kolegą. Wanda będzie zdziwiona jego zaskoczeniem:

- Benio, ale myślałam, że sobie to wyjaśniliśmy?

Vick z kolei nie zrozumie jej pytania, więc Lisicka go oświeci:

- No, że... luzujemy! Naszą relację.

Lekarz zapyta, czy ten układ ma działać właśnie tak i czy obowiązuje w tym samym stopniu obydwie strony, dodając złośliwie, czy objęcia i całusy też są dozwolone.

- No, tak. A co, masz już kogoś na oku? – odpowie rozbrajająco szczerze Wanda i zainteresuje się życiem intymnym męża, który jednak nie odpowie na jej pytanie.

Na sygnale, odcinek 745. Benio (Hubert Jarczak), Wanda (Anna Lemieszek), kolega (Robert Panczkowski)
11 zdjęć

