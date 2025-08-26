Na sygnale. Wanda i Benio wpadną na siebie na szybkich randkach. Spędzą noc jak kochankowie - ZDJĘCIA

„Na sygnale" odcinek 738 „Będzie dobrze?” - wtorek, 09.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Niektórzy z widzów serialu „Na sygnale” marzą o tym, by Benio był z Basią (Anna Wysocka-Jaworska). Ale – według „Świata seriali” – to Róża (Adrianna Jagiełło) ma wzbudzić zainteresowanie Vicka w nowym sezonie. Serio? Pomimo tego, że zacznie od buntowania Britney (Paulina Zwierz) przeciw reszcie ratowników w bazie…? Na razie jednak, na początku sezonu, Wanda i Benio przeżyją renesans związku, bardzo pikantny...

Gorący finał szybkiej randki Wandy i Benia w 738. odcinku serialu „Na sygnale”

W 738. odcinku serialu „Na sygnale” Benio zaryzykuje i po zakończeniu swojej zmiany pójdzie na seans szybkich randek. I kogo tam spotka? Osobę, z którą los już go połączył – Wandę! Wcale nie będzie zadowolona z jego widoku:

- Co ty wyprawiasz? Śledzisz mnie?! Dlaczego mi wszystko psujesz?!

- Ja ci psuję?! To ty wyskakujesz ciągle jak diabeł z pudełka! - zrewanżuje się jej Vick.

- Odwal się ode mnie, słyszysz?! Nienawidzę cię!

Wanda diametralnie zmieni zdanie już w kilka godzin później. Para wyjdzie razem i pójdzie do domu, gdzie odda się radosnej zabawie w łóżku we dwoje.

Wanda i Benio zostaną tajnymi kochankami w 739. odcinku serialu „Na sygnale”

A w kolejnym, 739.odcinku, możemy już zdradzić, że noc Wandy i Benia będzie tak długa, że spóźnią się do pracy. Ale zanim wyjdą z domu, Vick powie rozanielony:

- Wanda, zatrzymaj się, stop! Wczoraj... to była magia…

- Być może, ale zaraz wylecimy z roboty! Zamówiłam taksówkę…

- Stój! Spójrz mi w oczy… Jest dobrze. A ty jesteś niesamowita...

Z bazy wyjdą razem, by kontynuować to, co zaczęli poprzedniego wieczora. Wanda będzie chciała wiedzieć, na czym stoi:

- To już podwójna recydywa... Co teraz?

- Wysoki sądzie, jestem taki… skołowany, że chyba skorzystam z prawa do milczenia! - odpowie uszczęśliwiony Vick.

- Benio, powaga... Coś musimy postanowić! Wracamy do siebie... czy nie?

- Z jednej strony... bardzo mi się to podoba. Z drugiej - boję się, że znów nie wyjdzie... Chcesz przez to jeszcze raz przechodzić? - zapyta Vick i będzie oczekiwał szczerej odpowiedzi.

- Mam świetny pomysł! Zostawmy to tak, jak jest...(…) Będę twoją ukrytą kochanką! Będziemy mieć ulubione miejsca schadzek, będziesz zostawiał mi liściki w tajnych schowkach… - Wandę trochę poniesie.

- To brzmi jak film szpiegowski…

- Może być! Zwykli ludzie to mają nudne życie, co?

- Nie to, co my… - stwierdzi Benio.