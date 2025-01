Na sygnale, odcinek 659: Wyjazd Czarka do szkoły wojskowej załamie Annę i Wiktora! Będą widywali przybranego syna tylko od święta? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 659 - wtorek, 20.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 659 odcinku "Na sygnale" Czarek osiągnie ogromny sukces, dostając się na prestiżowe studia wojskowe na Mazurach. Rekrutacja była niezwykle wymagająca, ponieważ aż 20 kandydatów na jedno miejsce! Tym bardziej Anna i Wiktor będą pękać z dumy, że to właśnie ich przybrany syn pokonał taką konkurencję. Jednak radość z sukcesu Czarka będzie przeplatać się z obawami o przyszłość i tęsknotą za codzienną obecnością chłopaka w domu…

Anna i Wiktor w obliczu rozstania z Czarkiem w 659 odcinku "Na sygnale"

Wyjazd Czarka na studia wojskowe w 659 odcinku "Na sygnale" stanie się źródłem głębokiego smutku dla Anny i Wiktora. Choć będą dumni z jego osiągnięć, perspektywa rzadkich spotkań z przybranym synem napełni ich serca żalem. Codzienne życie Banachów ulegnie diametralnej zmianie, a pustka po Czarku będzie trudna do zapełnienia. Czy rodzina poradzi sobie z tą trudną sytuacją?

Czarek zrezygnuje z wojska i nie pojedzie na studia w 659 odcinku "Na sygnale"

Niespodziewanie, w 659 odcinku "Na sygnale" Czarek zacznie mieć wątpliwości co do swojej przyszłości w wojsku. Podzieli się z Anną i Wiktorem swoimi obawami, wyznając, że nie jest pewien, czy to właściwa droga dla niego. Banachowie, zaskoczeni wyznaniem przybranego syna, spróbują przekonać go do kontynuowania obranej ścieżki, podkreślając jego dotychczasowe osiągnięcia i determinację. Czy uda im się rozwiać wątpliwości Czarka? Zdradzamy tylko, że będzie się działo!