Na sygnale, odcinek 722: Rodzinna interwencja u Lisickich! Tak spróbują uratować małżeństwo Wandy i Benia - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 722 – wtorek, 13.05.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 722 odcinku "Na sygnale" rodzina Lisickich przygotuje interwencję, która będzie miała pogodzić ze sobą skłóconych małżonków - Wandę i Benia! Tym bardziej, że Lisickiej nie uda się nakłonić do tego najbliższych swojego męża - jego brata Wiktora (Wojciech Kuliński) i jego żony Anny (Lea Oleksiak), którzy jej w tym nie pomogą!

I to nie tylko dlatego, że żona Vicka zacznie od nich tego żądać, ale przede wszystkim z tego względu, że nic nie zrozumie i nie zobaczy w swoim zachowaniu nic złego, mimo iż to właśnie ono doprowadziło ostatecznie do ich rozstania, gdyż ratownik już nie był w stanie znieść jej wyskoków z innymi mężczyznami!

Do tego stopnia, że spakował swoje rzeczy i wyprowadził się, a lekarce nie udało się go namówić do powrotu. I z tego względu w 722 odcinku "Na sygnale" w pomoc zaangażuje się jej rodzina!

Lisiccy spróbują pogodzić Wandę i Benia w 722 odcinku "Na sygnale"!

Tym bardziej, że w 722 odcinku "Na sygnale" Wanda poleci za mężem aż do Australii, gdyż będzie przekonana, że właśnie tam ukrył się przed nią mąż! Rodzina Lisickich nie będzie mogła dłużej patrzeć na to, jak rozpada się ich małżeństwo, dlatego postanowi interweniować, gdy nie uda się to ze strony najbliższych Vicka.

Szczególnie, że Romuald, jego żona Krystyna (Agnieszka Mrozowska) i syn Dobromir (Kamil Błoch) będą na to gotowi już wcześniej, choć najpierw dadzą szansę Annie i Wiktorowi! A gdy ta nie wypali, to w 722 odcinku "Na sygnale" ściągną do siebie i jednych małżonków i drugich, aby w końcu pogodzić ze sobą Wandę i Benia!

Czy w 722 odcinku "Na sygnale" Vick da Lisickiej kolejną szansę?

Ale czy w 722 odcinku "Na sygnale" im się to uda? Co prawda, Benia ogromnie zaskoczy postawa żony, która poleci za nim aż do Australii, ale czy to wystarczy, aby jej przebaczył? A może to i tak będzie za mało, póki Lisicka nie zmieni swojego zachowania? Szczególnie, że Vick już naprawdę sporo się z jej strony wycierpi.

Czy zatem w 722 odcinku "Na sygnale" będzie gotowy dać jej kolejną szansę? Zdradzamy, że rodzina Lisickich mocno będzie o to zabiegać, w tym także nawet sam Dobromir! Szczególnie, że, jak widzimy po zdjęciach, w domu Lisickich z pewnością nie obędzie się bez nagłych, dramatycznych i zaskakujących zwrotów akcji! Ale z jakim skutkiem? Tego dowiemy się już niebawem!