Na sygnale

Na sygnale, odcinek 636: Rozstrzęsiona Wanda po słowach Benia! Nie uwierzy, że tak zakończył ich związek

W 636 odcinku "Na sygnale" między Wandą (Anna Lemieszek) a Beniem (Hubert Jarczak) dojdzie do przełomowej rozmowy, która zakończy się prawdziwym dramatem dla kardiolożki. Mimo że Wanda będzie próbowała załagodzić napiętą atmosferę, Benio nie da się przekonać. W szczerych, bolesnych słowach da jej do zrozumienia, że ich związek nie ma przyszłości. W 636 odcinku "Na sygnale" Vick wyzna Wandzie, że stracił do niej zaufanie, a jej kłamstwa zburzyły wszystko, co razem budowali. Wanda nie będzie mogła uwierzyć, że ich historia zakończy się w tak brutalny sposób, pozostawiając ją zdezorientowaną i rozbitą. Co dokładnie wydarzy się między tymi dwojgiem? Koniecznie poznaj szczegóły!