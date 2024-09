Na sygnale, odcinek 613: Anna po swoim powrocie do Leśnej Góry zdemaskuje wspólnika Huberta, ale oszuści i tak pozostaną bezkarni - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 613 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 613 odcinku "Na sygnale" radość z powrotu do pracy chorej na raka Anny po radioterapii wcale nie potrwa długo. Oczywiście, przyjaciele ogromnie się ucieszą, że znów mają Reiter na swoim pokładzie, gdyż ogromnie będzie im jej brakowało. Tym bardziej, że żona Wiktora (Wojciech Kuliński) będzie już czuła się coraz lepiej, dzięki czemu wszyscy odetchną z ulgą. Ale los wcale jej nie oszczędzi. A to dlatego, że już w 612 odcinku "Na sygnale" Anna wraz z Martyną (Monika Mazur) i Kubą (Wojciech Zygmunt) otrzyma wezwanie do chłopaka, potrąconego przez auto. Tyle tylko, że po dotarciu na miejsce okaże się, że mężczyznę zabrała już pseudokaretka Huberta, która kompletnie sobie nie poradzi. Wszystko przez to, że stan potrąconego gwałtownie się pogorszy i konieczna będzie interwencja ratowników z Leśnej Góry, z czym Hubert i jego wspólnik nie będą mogli się pogodzić.

Anna odkryje, kim jest wspólnik oszusta Huberta w 613 odcinku "Na sygnale"!

I już w 613 odcinku "Na sygnale" zabiorą Annie kolejne zgłoszenie, gdy tym razem ratownicy otrzymają wezwanie do mężczyzny, ugodzonego nożem. Wówczas scenariusz się powtórzy, gdyż przed ich przyjazdem na miejscu zjawią się już fałszywi ratownicy. I w ten sposób Reiter odkryje, że wraz z Hubertem działa Marek Sikora, który będzie miał zakaz wykonywania zawodu. I nic dziwnego, gdyż w 613 odcinku "Na sygnale" ich duet doprowadzi do kolejnej niebezpiecznej sytuacji, gdy będzie musiał zająć się mężczyzną ze złamaną ręką. A to dlatego, że żaden z nich nie zorientuje się, że chory będzie cierpiał na hemofilię, przez co jego już nie tylko jego zdrowie, ale i życie będzie zagrożone! A oszuści będą mogli mu tylko zaszkodzić.

Fałszywi ratownicy nie poniosą żadnej odpowiedzialności w 613 odcinku "Na sygnale"!

Ale mimo tego w 613 odcinku "Na sygnale" nie przyjdzie im za to odpowiedzieć, gdyż fałszywi ratownicy wciąż pozostaną bezkarni, czego nie będą mogli zrozumieć ich przeciwnicy z Leśnej Góry. Tym bardziej, że sytuacje będą się powtarzać, a oszuści będą tylko szkodzić pacjentom zamiast im pomagać. I nie tylko im, gdyż w 615 odcinku "Na sygnale" dostanie się i ekipie Strzeleckiej. A to dlatego, że w ich stacji zjawi się kontrolerka z urzędu skarbowego (Joanna Żurawska), przez co jej przyszłość zawiśnie na włosku, gdy okaże się, że Martyna nie dopełniła formalności, związanych z wyborem warsztatu do naprawy karetek. I wówczas to im będą grozić poważne konsekwencje, a nie fałszywym ratownikom, którzy w ten sposób najprawdopodobniej się na nich zemszczą.