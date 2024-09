Na sygnale, odcinek 599: Martyna po aresztowaniu Piotra odegra przed przyjaciółmi scenę, że nie wie o co chodzi - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 605: Piotr nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze! Ratownicy nie będą mogli w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 599 - środa, 18.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

Aresztowany Piotr w 599 odcinku "Na sygnale" trafi za kratki, bo tak jak ustalił z Martyną po brutalnym napadzie Czubaka, to on wziął na siebie winę za wymierzenie bandycie decydującego ciosu śrubokrętem w okolice wątroby! Bohaterki czyn Piotra, który uratował Martynę z rąk zabójcy miał też ukryte znaczenie. Strzelecki chciał w ten sposób odkupić swoją zdradę. Ponieważ Martyna nie potrafi kłamać, to Piotr zdecydował, że tylko on będzie mówił policji jak wyglądał napad i ich samoobrona przed bandziorem.

- Nie pozwolę, żebyś przez tego zwyrola trafiła do więzienia, rozumiesz? Powiedz, że rozumiesz i się zgadzasz! Lidka musi mieć mamę… To jest najważniejsze - zapewnił żonę.

Kiedy w 599 odcinku "Na sygnale" policja zgarnie Piotra przed bazą ratowników w Leśnej Górze, Strzelecki w pierwszym odruchu powie, że to jakaś pomyłka. Usłyszy jednak poważny zarzut - pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Niedługo potem Martyna wróci z dyżuru w karetce z Nowym (Kamil Wodka) i będzie musiała kłamać przed wszystkimi przyjaciółmi.

Tym bardziej, że Basia i Kuba (Wojciech Zygmunt) w 599 odcinku "Na sygnale" zasypią Martynę pytaniami o aresztowanie Piotra. - Jak ty się czujesz? - Basia przytuli Martynę, na co ona zareaguje dość nerwowo. Jakby bała się,że przyjaciółka ją wyda.

