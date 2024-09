Na sygnale, odcinek 596: Martyna i Piotr znów w obliczu tragedii! Po ataku zabójcy padną sobie w ramiona - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 605: Piotr nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze! Ratownicy nie będą mogli w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 596 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 596 odcinku "Na sygnale" Martyna stanie się celem ataku bandyty Czubaka, którego wcześniej wydała policji i który uciekł tuż po operacji ze szpitala w Leśnej Górze! Otwierając drzwi zabójcy, Martyna w pierwszej chwili pomyśli, że to Piotr. Nie zdoła uciec przed brutalnym napastnikiem. - Gdzie się tak spieszysz, myszko? Obiecałem, że cię znajdę, a ja zawsze dotrzymuję słowa…

Piotr uratuje Martynę, ale to ona pokona zabójcę w 596 odcinku "Na sygnale"

Chwilę później w 596 odcinku "Na sygnale" do mieszkania wpadnie Piotr, który rzuci się ukochanej na ratunek. W finale zabójcę pokona Martyna. Chwytając za śrubokręt i wbijając go zabójcy w okolicę wątroby. Ponieważ Czubak zacznie się wykrwawiać, ratownicy udzielą mu pomocy. Wezmą też karetkę i na miejsce przyjadą Artur Góra (Tomasz Piątkowski) i Basia (Anna Wysocka). Od razu przejmą rannego i zawiozą go do szpitala.

Przed wyjściem z mieszkania Basia w 596 odcinku "Na sygnale" powie Piotrowi, że bandyta chciał zabić Martynę. Z kolei doktor Góra oceni, że z takimi obrażeniami Czubak nie ma szans na przeżycie. Nagle Martyna wpadnie w panikę. Przekonana, że po śmierci bandyty czeka ją proces i więzienie. - Jak on umrze, pójdę siedzieć...

Piotr ochroni Martynę i weźmie na siebie winę za zabójstwo Czubaka

Bohaterski Piotr w 596 odcinku "Na sygnale" na nowo ruszy do akcji. Dla miłości życia gotów zaryzykować nawet odsiadkę za kratkami. - Nie pójdziesz...

Na sygnale. Piotr obieca córeczce Lidzi, że będzie walczył o Martynę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jak nie pójdę, Piotr? Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi nawet pięć lat więzienia. - Ty nie pójdziesz! Ja pójdę! Nie pozwolę, żebyś przez tego zwyrola trafiła do więzienia, rozumiesz? Powiedz, że rozumiesz i się zgadzasz! Lidka musi mieć mamę… To jest najważniejsze. - Ja nie umiem tak kłamać... - Wiem. Dlatego ja będę mówił… - Jak się obudzi? Jak przeżyje i przyzna, że kłamaliśmy? - A jak myślisz, komu uwierzą? Przestępcy, który zabił kilka osób i przyszedł zabić kolejną czy parze ratowników medycznych? - Nie jesteśmy już parą... - przypomni niewiernemu mężu Martyna w 596 odcinku "Na sygnale".

Martyna i Piotr znów razem w 596 odcinku "Na sygnale"

Do mieszkania Strzeleckich w 596 odcinku "Na sygnale" wejdzie policjant Michał (Krystian Kukułka), który zbierze zeznania od Martyny, bo to ona była celem ataku Czubaka. Już wtedy Martyna i Piotr będą kłamali które z nich wbiło bandycie śrubokręt. Z Piotrem skontaktuje się doktor Góra, który przekaże Strzeleckiemu dobre wieści, że Czubak będzie żył, bo z uszkodzoną śledzoną jakoś sobie lekarze z Leśnej Góry poradzą.

Szczęśliwa Martyna w 596 odcinku "Na sygnale" padnie Piotrowi w ramiona. Przez krótką chwilę będą się przytulali jak dawniej, jakby między nimi nic się nie stało. - Dzięki... - powie nagle Martyna odsuwając się do męża, który ją zdradził.