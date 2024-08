Na sygnale, odcinek 593. Nowy zginie? Niezrównoważony pacjent zagrozi ratownikom

"Na sygnale" odcinek 593 - środa, 11.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Życie Nowego zawiśnie na włosku w 593. odcinku serialu „Na sygnale”

Dzień jak co dzień. Tak można by pomyśleć i tego oczekiwać. Ale właśnie tego dnia wydarzą się jedne z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii serialu. Podczas dyżuru Strzelecki (Dariusz Wieteska) i Nowy (Kami Wodka) będą mieli pecha. Trafią na skutego kajdankami mężczyznę z urazem głowy doznanym w wyniku bójki. Już jedno spojrzenie na niego upewni ratowników, że to niebezpieczny człowiek. Pacjent zacznie się przechwalać, że potrafi otwierać kajdanki za pomocą wytrycha i upierać się, że im to pokaże. Ale to jeszcze nie koniec – pojawi się kolejny pacjent i kiedy ratownicy, wraz z Wiktorem (Wojciech Kuliński), odkryją jego szokujący sekret, mężczyzna postanowi zamordować cały zespół ratowników. Piotr i Banach zostaną uwięzieni, a Gabriel będzie musiał stoczyć walkę o swoje życie – całkiem sam!

Nowy dalej będzie się kochał w Britney w nowych odcinkach „Na sygnale”?

Kiedy w nowym sezonie „Na sygnale” Britney (Paulina Zwierz) zostanie aresztowana w Nowej Zelandii za przemyt kaktusów, Gabriel będzie wściekły na Sławka (Daniel Mosior). To on namówił ratowniczkę na emigrację. Polecą do niej Benio (Hubert Jarczak) i Alek (Adam Turczyk), ale wróci tylko ten pierwszy. Gabryś będzie zasypywał Vicka pytaniami, dlaczego zakochany w Julce ratownik został na antypodach. Nie ucieszy się, że Alek wciąż jest w Nowej Zelandii właśnie z powodu miłości…

Nowy na planie i prywatnie

Na planie Nowy przyjaźni się z dr. Górą (Tomasz Piątkowski) i Zdzisiem (Jarosław Gruda). Tak samo jest też prywatnie, ale aktor naprawdę zaprzyjaźnił się z innym „ratownikiem” z bazy - Wojciechem Zygmuntem, czyli Kubą. Poza grą w „Na sygnale” Kamil Wodka zarabia czasem jako instruktor jogi. Domowym ulubieńcem aktora jest jego kot rasy sfinks o imieniu Atencjusz - jego „nauczyciel bezwarunkowej miłości”. Poza tym Kamil Wodka jest zapalonym podróżnikiem, który już zaplanował podróż dookoła świata śladami dawnych cywilizacji i pierwotnych kultur, „podróż do wnętrza ziemi i do wnętrza siebie” (za "Światem seriali").