Na sygnale. Doktor Beata Górska bez taryfy ulgowej w nowym sezonie. Jesienią widzowie nie poznają SOR-u w serialu! - ZDJĘCIA

Na sygnale. Wielki powrót Karoliny do Leśnej Góry! Nowy ratownik w bazie w kolejnym sezonie. Wiemy, kto go zagra – ZDJĘCIA

Na sygnale. Benio zrozumie, że Wiktor miał rację co do Wandy. Pożałuje tego, co zrobił - ZDJĘCIA

Beata nie urodziła w szpitalu w „Na sygnale”

W poprzednim sezonie „Na sygnale” w małżeństwie Beaty i Artura doszło do spektakularnych zmian. Ich życie wywróciło się do góry nogami – urodziły się bliźnięta, Ewa i Adam. Bardzo w zgodzie z nieraz absurdalnym humorem serialu, pierwsze dziecko przyszło na świat w… kawiarni przy cmentarzu. Górskiej odeszły wody na pogrzebie wujka Artura, na który on sam nie mógł przyjechać. Kiedy na miejscu pojawili się wezwani Dobromir (Kamil Błoch) i Romek (Izydor Łobacz), okaże się, że nie zdążą do szpitala nawet z drugim maleństwem już w drodze. Ewunia ujrzała świat na poboczu jezdni.

Beata zawalona obowiązkami w serialu „Na sygnale”

Beata spodziewała się, że po urodzeniu bliźniąt opieka nad nimi sprawi, że będzie potwornie zmęczona, ale rzeczywistość ją przerosła. Artur nie okazał się specjalnie pomocny i spędzał bardzo dużo czasu w pracy. Ale nawet wyczerpana doktor Górska, bardzo potrzebująca pomocy, nie wytrzymała obecności teściowej i jej nieustannej krytyki. Wiesława (Krystyna Tkacz) musiała wrócić do siebie.

Alek tylko z Britney w nowym sezonie serialu „Na sygnale”?

We wrześniowych odcinkach widzowie „Na sygnale” nie rozpoznają SOR-u, który przejdzie wielką metamorfozę. Do tego zupełnie nowe karetki! Beata wróci więc do odmiennych i lepszych warunków pracy. Dosłownie rzuci się w jej wir, bo najlepiej poczuje się spełniając się w wykonywaniu zawodowych obowiązków. W swoim najnowszym live`ie na profilu serialu na Instagramie Justyna Sieniawska zdradziła, że według niej Britney (Paulina Zwierz) i Nowy (Kamil Wodka) zupełnie nie pasują do siebie, a z Alkiem (Adam Turczyk) świetnie się komponują. Czy to oznacza, że Gabryś nie będzie miał u przyjaciółki żadnych szans? Wspomniała także, że nie zagra prawie żadnych scen z nową ratowniczką Różą (Adrianna Jagiełło). A to sugeruje, że wątek Potockiej połączy się z innym – może Benia (Hubert Jarczak) …? Coś o tym wiemy!