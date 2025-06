Na sygnale. Romek przyłapany na wieczorze panieńskim. Wycieknie skandaliczne nagranie w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Na sygnale. Nowa ratowniczka Róża zawróci w głowie Beniowi w nowym sezonie. Wanda nie dopuści do tego, by byli razem – ZDJĘCIA

Na sygnale. Wanda nie pozwoli Beniowi odejść. Zmieni się, by go odzyskać w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Romek zaraża uśmiechem w stacji w Leśnej Górze w „Na sygnale”

Minął cały pierwszy sezon „Na sygnale”z Romkiem, który jako nowy ratownik pojawił się w serialu we wrześniu ubiegłego roku. Został przedstawiony jako bardzo dobry kumpel Alka (Adam Turczyk). Chrzest bojowy przeszedł z Arturem (Tomasz Piątkowski) i został jedną z najbardziej lubianych postaci:

- Romek to jedyna nowa postać, którą uwielbiam!!! Mega pozytywny i miły, aż fajnie się go ogląda😭🫂

- Romek to najlepsza postać😍 zaraża uśmiechem i nie mogę się doczekać odcinków z NIM🔥

- Romek to mega pozytywna i miła postać w „Na sygnale”!! 💕 bardzo przyjemnie się ogląda odcinki z nim🔥

- Romek i ten jego cudny uśmiech 😃 uwielbiam człowieka 😊👍

- Z Romkiem na dyżur ...jak najbardziej 👍 jest cudowny, empatyczny, wrażliwy, profesjonalny ...po prostu najlepszy 👏😍

Tak piszą o nim fani na profilu serialu „Na sygnale” na Instagramie, nie mogąc doczekać się nowych odcinków po wakacjach.

Norbert będzie się narzucał Romkowi w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach

W minionym sezonie „Na sygnale” pojawił się nowy bohater. Norbert Robert (grany przez znanego z roli gangstera Roberta w „M jak miłość” Kamila Drężka) to dawny szkolny prześladowca Romka. Po wypadku na ulicy został pacjentem jego i doktora Lisickiego (Kamil Błoch). Po wakacjach postać dawnego agresora, który przyczynił się do wielu cierpień ratownika w dzieciństwie, a obecnie nauczyciela, powróci i skomplikuje mu życie. Zadzwoni do Romka i zacznie go namawiać na spotkanie. Romek spuści go po brzytwie, ale Norbert się nie odczepi. Będzie utrzymywał, że chce naprawić błędy z przeszłości i pogadać o nich przy obiedzie, na który zaprosi swoją dawną ofiarę. Nowy powie Romkowi, że takie spotkanie może pomóc mu poradzić sobie ze wspomnieniami:

- Co ci szkodzi. Pobiadoli, postawi ci żarcie i pewnie się od ciebie odczepi.

Romek ofiarą Norberta w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach

Romek w końcu przyzna Nowemu rację i w kolejnym sezonie „Na sygnale" po wakacjach przyjmie zaproszenie Norberta, który w restauracji zacznie się dziwnie zachowywać. Przed spotkaniem Romek będzie kreślił w myślach różne scenariusze wieczoru, ale nie będzie w nich miejsca na rozklejonego i płaczliwego dawnego prześladowcę, który po kilku głębszych wypitych dla kurażu zacznie go wylewnie przepraszać. Zestresowany Romek też się napije i kiedy, nieoczekiwanie, podejdzie do nich uczestniczka wieczoru panieńskiego z propozycją, by się przyłączyli do niej i koleżanek, obydwaj się zgodzą. Romek wpadnie w oko jednej z kobiet, która zacznie go nagabywać, by uatrakcyjnił ich imprezę i zatańczył. Ratownik zgodzi się i nawet rozbierze! Niestety, przyszła panna młoda osunie się znienacka na ziemię. Romek, półnagi, pochyli się nad nią ze stetoskopem. Nie zauważy, że jest z ukrycia filmowany przez… Norberta. Co z nagraniem zrobi człowiek, który kiedyś tyle krwi napsuł Romkowi? Czy rzeczywiście się zmienił? Czy wykorzysta wideo przeciw dawnej ofierze, by ponownie się nad nią pastwić? Przekonamy się w nowym sezonie „Na sygnale”!

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl