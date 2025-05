Na dobre i na złe, odcinek 958: Tomasz pobierze materiał genetyczny od dziecka Blanki! Tak okaże się, czy jest córką Mario - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 958 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Mario będzie miał dla Tomaszka kolejne zlecenie! Ale tym razem nie poprzestanie już tylko na szpiegowaniu i odpytywaniu Blanki! Tym bardziej, że ustalenia Jacyno i jego własne obserwacje się nie pokryją, gdyż z jego rozmowy z Milewską okaże się, że żona gangstera wcale nie jest z Radwanem, choć Milewski zobaczy zupełnie co innego!

A mianowicie swoją żonę w towarzystwie swojego największego rywala i jego syna Kubusia (Wiktor Trojan). I wówczas tylko utwierdzi się w wersji Blanki, że to właśnie Krzysiek jest ojcem jej dziecka! Mimo iż wersja Tomaszka będzie to zaprzeczać. Dlatego po narodzinach córki w 958 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi ostatecznie to sprawdzić, aby już nie mieć żadnych wątpliwości!

Tomaszek pomoże Mario ustalić, że to on jest ojcem dziecka Blanki w 958 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski zleci Jacyno, aby pobrał on od nowo narodzonej córki Blanki materiał genetyczny do badań na ojcostwo dziecka! Oczywiście, Tomaszek zgodzi się spełnić jego kolejną prośbę, tym bardziej, że nadarzy mu się ku temu doskonała okazja, gdyż tuż po swoim porodzie Blanka będzie musiała zająć się inną ciężarną, Basią (Emilia Łuczak) przez co zyska do tego przestrzeń, gdy dziewczynka zostanie na chwilę sama na oddziale noworodkowym!

I wówczas w 958 odcinku "Na dobre i na złe" Tomaszek wkroczy na salę, po czym pobierze wymaz od dziecka Blanki, który następnie trafi do analizy. Czy faktycznie wykaże on ojcostwo Mario? A może definitywnie je wykluczy?

Wymaz Niny potwierdzi, że jest ona córką Milewskiego w 958 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 958 odcinku "Na dobre i na złe" test nie będzie mógł wykazać nic innego niż to, że Nina jest córką Mario, gdyż Blanka wcale nie nie poroni i urodzi właśnie dziecko Milewskiego! A gangster sam się o tym przekona nie tylko dzięki teście na ojcostwo, ale także przy okazji swojego spotkania z córką, która po wzięciu na jego ramiona od razu przestanie płakać, co nie będzie przypadkiem, gdyż znajdzie się w ramionach właśnie biologicznego ojca!

A zatem co w 958 odcinku "Na dobre i na złe" Mario zrobi z tą wiedzą? Wiele wskazuje na to, że w ostatnim finałowym odcinku 26 sezonu Milewski zabierze swoją córkę z Leśnej Góry za plecami Blanki! A to dlatego, że gdy Milewska się obudzi, to dziecka już przy niej nie będzie!

