Na dobre i na złe, odcinek 940: Nowa dyrektorka Kinga zdobędzie Falkowicza? Zacznie się od konfliktu - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 940 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 940 odcinku "Na dobre i na złe" zaogni się konflikt Falkowicza z Kingą. Czy w sprawie tej dwójki sprawdzi się powiedzenie "kto się czubi, ten się lubi"? Prawdopodobnie tak, bo Lipska nieźle namiesza w życiu prywatnym oraz zawodowym Falkowicza. Początkowo nie będą nawet wiedzieli, że mają współpracować.

Ich nerwy i spór zaogni się w 940 odcinku "Na dobre i na złe" przez dzieci. Jak podaje światseriali.interia.pl zacznie się od tego, że Edzio obetnie małej Adeli włosy. Każde z nich stanie po stronie swojej pociechy. Kinga zażąda przeprosin od Falkowicza, nazywając go chamem i "burakiem".

- Jeśli twój syn nie przeprosi mojej córki, tak ci zrobię koło pióra, że się nie pozbierasz do końca życia! – zagrozi Lipska.

- I kto to mówi o chamstwie i buractwie?

- Powiedz jeszcze słowo! Za moją córkę wydrapię ci oczy. Dotarło!? – do lodowatym tonem Kinga.

Przypomnijmy, że już raz dorośli skłócili się na "dywaniku" u dyrektorki przedszkola. To początek kolejnego wątku miłosnego w życiu lekarza? Tutaj jeszcze sporo się zadzieje.

Kinga Lipska dołączy do personelu Leśnej Góry w 940 odcinku "na dobre i na złe"

Już w 940 odcinku "Na dobre i na złe" Kinga dołączy do lekarzy i pielęgniarrek z Leśnej Góry, a decyzję o jej zatrudnieniu podejmie sama Agata. To właśnie dyrektorka uzna, że przyda jej się pewnego rodzaju zastępstwo. Agata wybierze Kingę, byłą położną i pielęgniarkę jako swoją zastępczynię do spraw personelu.

Co ciekawe, już w 940 odcinku "Na dobre i na złe" wyjdzie na jaw, że Lipska i Falkowicz muszą ściśle współpracować. Gdy Agata zostawi ich na chwilę samych, znów zaczną się kłócić.

- Ja chyba śnię!? To jakiś koszmar! – warknie profesor.

- No. Mam nadzieję, że się pan z niego nie wybudzi! – odpyskuje mu Kinga.

Jednak w obecności Agaty w 940 odcinku "Na dobre i na złe" Falkowicz i Kinga będą dla siebie aż nazbyt uprzejmi.

- Ciekawi mnie, jak pani sobie wyobraża naszą współpracę? – zagai Andrzej.

- Ja mam bujną wyobraźnię. A pan?

- O, jeszcze panią niejednym zaskoczę – zażartuje profesor.

- Ja też się postaram – zapewni Kinga.

Czy Andrzej z Kingą dogadają się przy okazji spraw zawodowych? Może być różnie, znając zapędy i temperament Falkowicza. Także Lipska nie wyda się kobietą, która łatwo ustąpi.

Była położna Kinga zajmie ważne stanowisko w Leśnej Górze

Zdradzamy, że nie tylko Kinga Lipska dołączy do personelu Leśnej Góry. Agata zatrudni także Marię (Katarzyna Wuczko), która również dołączy do grupy lekarzy. To specjalistka od urologii, a w szpitalu w 940 odcinku "Na dobre i na złe" pojawi się jej matka, która koniecznie chce poznać doktora Michała Wilczewskiego (Mateusz Janicki)... Co z tego wyniknie? Jedno jest pewne, obie kobiety wprowadzą sporo zamieszania do życia pozostałych lekarzy.

