Na dobre i na złe, odcinek 940: Michał dowie się o kłamstwie Marii. Nowy związek Wilczewskiego nie wypali

"Na dobre i na złe" odcinek 940 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 940 odcinku "Na dobre i na złe" Maria, za namową Michała, rozpocznie pracę w Leśnej Górze, gdzie będzie chciała utworzyć oddział transplantologii, choć zacznie od przyjmowania pacjentów w swoim gabinecie urologicznym. Oczywiście, jej matka będzie chciała, aby córka miała jak najlepszy start, tym bardziej, że w nowej pracy zobaczy dla niej szansę nie tylko zawodową, ale i prywatną! A już szczególnie w perspektywie Wilczewskiego, który ją do tego w ogóle przekona. Dlatego już w 940 odcinku "Na dobre i na złe" jak podaje swiatseriali.interia.pl jej matka zacznie się nim interesować!

- A ten co cię namówił, to fajny jakiś?... Ale żonaty, młody, dzieci...? - zapyta kobieta.

- Mamo! - żachnie się Maria.

- Mamo, mamo, a życie ucieka - podsumuje jej matka.

Matka Marii wyda córkę przed Michałem w 940 odcinku "Na dobre i na złe"!

I w 940 odcinku "Na dobre i na złe" sama postanowi wkroczyć do akcji! Matka Marii zjawi się w szpitalu w Leśnej Górze i postanowi odszukać Michała, gdyż sama będzie marzyć o poważnym i dobrze ustawionym mężu dla swojej córki. Dlatego w pierwszej chwili Wilczewski zrobi na niej dobre wrażenie. Ale niestety do czasu!

- Doktor Wilczewski? - zagai Michała, a gdy ten potwierdzi, to od razu mu się przedstawi - Dzień dobry, jestem mamą Marysi.

- Marysi? - dopyta lekarz, gdyż w pierwszej chwili nie skojarzy, kogo ma ona na myśli.

- Doktor Marysi - doprecyzuje kobieta.

- A, Marii... To pani jest tym aniołem - stwierdzi Wilczewski, czym z kolei w 940 odcinku "Na dobre i na złe" mocno zszokuje jej matkę - Co?!

- Miło mi panią poznać. Już wyjaśniam... Zastanawiałem się, jak doktor Maria pogodzi wymagającą i czasochłonną pracę z opieką nad dziećmi. Myślałem, że mąż... Ale powiedziała, że to dzięki mamie - wytłumaczy Michał.

Malewicz już nie będzie chciała, aby Wilczewski był jej zięciem w 940 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 940 odcinku "Na dobre i na złe" Malewicz nie będzie świadoma, że jej córka okłamała Wilczewskiego w sprawie swojej sytuacji rodzinnej, przez co dojdzie do koszmarnego nieporozumienia, na które Michał aż wybuchnie śmiechem, czego kobieta tym bardziej nie zrozumie! Ale zda sobie sprawę z jednego, że najpewniej się co do niego pomyliła! I już wcale nie będzie chciała z nim łączyć Marii!

- Jakimi dziećmi!? Jaki mąż!? - oburzy się kobieta, po czym zdegustowana jego zachowaniem doda - To na pewno pan jest Wilczewski? Michał Wilczewski? Lekarz, który będzie tworzył oddział transplantologii?

- Przepraszam. Bardzo panią przepraszam - wyrazi skruchę lekarz, ale tym w 940 odcinku "Na dobre i na złe" już nie przekona do siebie kobiety - Marysia jest panienką z porządnego domu... A pan widzę jest mało poważny... I przede wszystkim za stary!