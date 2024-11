Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 935: Blanka w ciąży! Ostatni raz spotka się z Mario. Powie mu o dziecku? - ZDJĘCIA

W 935 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) znów gorzej poczuje się w pracy i ponownie zacznie podejrzewać, iż może być w ciąży. Oczywiście, Milewska niezwłocznie postanowi to sprawdzić, ale już nie przy użyciu testu, a próbki krwi, aby mieć 100% pewność. I taką w 935 odcinku "Na dobre i na złe" otrzyma, gdyż jej wyniki nie pozostawią żadnych wątpliwości, że ona i Mario (Marcin Korcz) będą spodziewać się dziecka! I wówczas żona Milewskiego już doskonale będzie wiedziała, co powinna zrobić dalej. I w tym celu ostatni raz spotka się z ukrywającym się mężem! Co od niej usłyszy i co postanowi ciężarna Blanka? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!