Na dobre i na złe, odcinek 934: Śmierć Michała? Nie uda mu się powstrzymać zdesperowanego ojca pacjentki? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 934 - środa, 20.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 934 odcinku "Na dobre i na złe" do szpitala w Leśnej Górze wróci Irena - młoda pacjentka, która od lat będzie poddawana dializom z powodu niewydolności nerek. I choć Lisowska miała już szansę na przeszczep, to jednak ją zmarnowała, gdyż wyjechała z chłopakiem i nie odbierała żadnych telefonów, przez co jej szansa na normalne życie przepadła. Tym bardziej, że córka Sławomira znów wskoczyła do niemałej kolejki. Tyle tylko, że w 934 odcinku "Na dobre i na złe" jej stan diametralnie się pogorszy, a Michał zdiagnozuje u niej poważne zakażenie. I wówczas Lisowski zacznie szaleć z niepokoju, a co gorsza zacznie o wszystko oskarżać lekarzy. Mimo iż nie będą oni niczemu winni.

Zdesperowany Sławomir wkroczy na salę operacyjną z bronią w 934 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale zdesperowany ojciec w 934 odcinku "Na dobre i na złe" nie dopuści tego nawet do myśli i będzie robił wszystko, aby uratować córkę. Dlatego jak podaje swiatseriali.interia.pl jak tylko dowie się o planowanej operacji jednej z pacjentek, to histerycznie zacznie błagać ją i jej męża (Piotr Wątroba), aby się z nią wstrzymali i tą nerkę przekazali jego ledwo żywej córce!

- Ona bardzo potrzebuje tej nerki... bardziej niż pani! Pani jest w dobrym stanie, może jeszcze zaczekać, a Irena nie... Błagam, niech pani ją przepuści! Niech pani jej odda tę nerkę... - zacznie błagać Sławomir, ale niestety z marnym skutkiem.

A to dlatego, że w 934 odcinku "Na dobre i na złe" Paulina nie zgodzi się odstąpić przygotowanej dla niej nerki, w związku z czym to ona znajdzie się na sali operacyjnej, gdzie wkroczy także zdesperowany ojciec pacjentki z bronią w ręku!

- Przywieźcie tu moją córkę! Natychmiast! - zażąda Lisowski, po czym zacznie wykrzykiwać- Ta nerka jest dla niej!

Michał zginie w 934 odcinku "Na dobre i na złe"?

Oczywiście, w 934 odcinku "Na dobre i na złe" Michał spróbuje powstrzymać nieobliczalnego Sławomira i zacznie z nim negocjować, ale Lisowski nie będzie miał zamiaru odpuszczać i stanie się jeszcze bardziej agresywny. Mężczyzna zacznie grozić Wilczewskiemu bronią i będzie gotowy na wszystko, byleby tylko uratować swoją córkę!

- Panie Sławku... pan nie chce nikomu zrobić krzywdy... - wtrąci się Michał.

- Gdzie jest moja córka? Masz ją tu przywieźć!!! - rozkaże Sławomir.

- Niech pan nie robi głupot. Ma pan dla kogo żyć - spróbuje przemówić mu do rozsądku Wilczewski.

- Chcę żebyście operowali moją córkę - uprze się Lisowski.

- Przecież Irena nigdy panu tego nie wybaczy - kontynuuje lekarz.

Ale czy w 934 odcinku "Na dobre i na złe" Wilczewskiemu uda się go powstrzymać? A może zrozpaczony ojciec jednak odda strzał? Tego dowiemy się już niebawem!