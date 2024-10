Na dobre i na złe, odcinek 934: Nowa bohaterka Maria namiesza w życiu Michała? Przed nimi poważna operacja - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 934 - środa, 20.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Maria Malewicz zawita do Leśnej Góry już w 934 odcinku "Na dobre i na złe". Doświadczona lekarka wzmocni zespół lekarzy, a jej wiedza z zakresu transplantologii i urologii przyda się do nadchodzącej operacji jednej z pacjentek. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, już w 934 odcinku "Na dobre i na złe" Maria zajmie się przypadkiem zakwalifikowanej do przeszczepu pacjentki Nataszy (Zofia Tkaczyńska). Michał z Julią (Aleksandra Hamkało) mają wciąż czynny udział w całym procesie.

Nowa lekarka Maria i Michał zbliżą się do siebie w 934 odcinku "Na dobre i na złe"

To już pewne, że specjalista transplantologii zrobi wrażenie swoją wiedzą i umiejętnościami. Michał będzie bardzo ciekawy pracy z nową lekarką, szczególnie że to głównie od niej zależy powodzenie przeszczepu u Nataszy.

- Nerwy? - zagai Wilczewski w 934 odcinku "Na dobre i na złe". - Nigdy się nie denerwuję - cytuje odpowiedź Marii wspomniany portal. - To dobrze. Masz trudniejszą robotę do wykonania. Pobierasz narząd od zdrowego człowieka... - przypomni Michał. - Wszystko będzie idealnie - przyzna Malewicz.

Kim jest Sylwia Achu? Nowa bohaterka w "Na dobre i na złe"

Aktorka Sylwia Achu wcieli się w rolę Marii Malewicz w "Na dobre i na złe", ale to nie są jej pierwsze kroki w zawodzie. Artystka ma na swoim koncie występy w takich produkcjach jak m.in.: "Mój agent", "Mecenas Porada", "Usta Usta", "Sexify" lub "Rodzina na Maxa".

Sylwia Achu jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie, udziela się w dubbingach oraz teatrze.