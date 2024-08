Na dobre i na złe, odcinek 923: Blanka odrzuci pomoc Radwana! Nie domyśli się, co ukrywa przed nim ukochana - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Spis treści

Śmiertelna tajemnica wypadku Mario

Mario zginie w wypadku w 923 odcinku "Na dobre i na złe", pierwszym po wakacyjnej przerwie? Początkowo wszyscy, łącznie z Blanką i siostrą Milewskiego, Weroniką (Klaudia Łapot), będą tak myśleli. Obserwowany przez groźnych gangsterów Mario znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Będzie musiał zniknąć, by chronić nie tylko siebie, ale przede wszystkim Blankę i siostrę.

Wiadomość o makabrycznym wypadku Mario w 923 odcinku "Na dobre i na złe" nowego sezonu dotrze do Blanki podczas dyżuru w szpitalu w Leśnej Górze. Salowa Halinka przekaże lekarce, że jej mąż nie żyje, że zginął na miejscu w płonącym samochodzie, tuż po tym jak auto uderzyło w budynek. Blanka nie uwierzy, że to Mario był ofiarą wypadku. Całkiem słusznie, bo to nie będzie Milewski!

Weronika powie Blance, że Mario nie zginął

Tylko Weronika w 923 odcinku "Na dobre i na złe", podczas oględzin spalonych zwłok w prosektorium, potwierdzi tożsamość Mario. Ciało będzie w tak strasznym stanie, że patolog i prokurator oszczędzą Blance tego widoku. Wyjaśnią jednak, że tylko badania DNA będą w stanie potwierdzić, że policja wydobyła zwęglonego Milewskiego z wraku auta.

Po powrocie do domu siostra Mario w 923 odcinku "Na dobre i na złe" szepnie Blance do ucha coś, czego nikt nie będzie mógł usłyszeć. Żadna z nich nie będzie miała pewności, że w domu nie ma podsłuchu, że ludzie Sergio nie zadbali o to, by słyszeć każdą ich rozmowę. Właśnie wtedy Blanka dowie się, że Mario żyje, że sfingował własną śmierć.

Blanka będzie udawała, że jest w żałobie po śmierci Mario

Żałoba Blanki w 923 odcinku "Na dobre i na złe" wyda się przyjaciołom z Leśnej Góry bardzo podejrzana. Bo Milewska mimo tragedii, jak gdyby nigdy nic, pojawi się w pracy. Nie zechce nawet wziąć urlopu, chociaż Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka) sama zaproponuje jej wolne.

Mało tego, w 923 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka odrzuci pomoc Krzysztofa Radwana, gdy ten z Agatą zjawi się u niej z wizytą. Zaleje się łzami, by Krzysiek nic nie podejrzewał, lecz przyjdzie jej to z trudem, by udawać rozpacz po śmierci Mario.

- Chcieliśmy tylko zapytać czy możemy ci jakoś pomóc? - Dziękuję... Chyba nie... - Bardzo ci współczuję...

Po tych słowach Radwan w 923 odcinku "Na dobre i na złe" przytuli Blankę. Nie będzie wiedział, że ukochana skrywa pewną tajemnicę, że wcale nie jest jeszcze wolną kobietą. Na co Krzysztof oczywiście będzie po cichu liczył.

Kiedy 923 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 923 "Na dobre i na złe", czyli pierwszy po wakacyjnej przerwie, rozpoczynający nowy 26 sezon zostanie wyemitowany w TVP2 w środę, 4.09.2024, o godz. 20.55.