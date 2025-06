Na dobre i na złe

Na dobre i na złe. Nawet Blanka oszuka syna Krzysztofa, że Nina jest jego córką! Przed Kubusiem będą udawali rodzinę - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) dalej będzie brnęła w kłamstwo, że to Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) jest ojcem Niny (Rita Sobocińska)! Skoro wszyscy myślą, że Mario Milewski (Marcin Korcz) nie żyje, to nie będzie innego wyjaśnienia z kim Blanka zaszła w ciążę. Szczególnie, że Radwan zabrał Blankę z córką do swojego domu, nie unikając niewygodnych pytań Kubusia (Wiktor Trojan). Syn Krzysztofa w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" uwierzy, że Nina jest jego siostrą, córką ojca i Blanki i będą przed nim udawali rodzinę. Zobacz najnowsze zdjęcia z planu!