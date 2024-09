Na dobre i na złe. Matylda pójdzie w ślady ojców! Zostanie lekarką i spełni największe marzenie Falkowicza - ZDJĘCIA

Matylda zostanie praktykantką szpitala w Leśnej Górze w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"!

W kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" Matylda pójdzie w ślady swoich ojców? Wiele na to wskazuje, że córka tragicznie zmarłej Kasi Smudy i Michała Wilczewskiego, którą jednak wciąż będzie opiekował się Falkowicz, tak jak oni zdecyduje się zostać lekarką! Na oficjalnych profilach "Na dobre i na złe" na Instagramie i Facebooku pojawiło się zdjęcie Matyldy w szpitalnym stroju praktykantki, które od razu rozgrzało fanów! Tym bardziej w perspektywie pytania, które w obliczu tej sytuacji produkcja skierowała do swoich widzów i na odpowiedzi wcale nie musiała długo czekać!

- Taka sytuacja 🏥 Jak myślicie: co na to tatusiowie? 🤔 - spytała produkcja "Na dobre i na złe".

- Falkowicz to by ją od razu zaczął trenować 😂;

- Obaj będą dumni , ale Falko 😎 to Falko 😂;

- Falko pięknie z dumy! 🙃❤️;

- Jacy ojcowie, taka córka ❤️.

Przybrana córka Falkowicza spełni jego marzenie w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe"!

I nic dziwnego, gdyż przecież Andrzej w "Na dobre i na złe" już od dawna namawiał przybraną córkę, aby tak jak on poszła na medycynę, albo przynajmniej na prawo jak jej matka, zamiast polonistyki lub socjologii, o której wcześniej myślała. Do tego stopnia, że był gotowy nawet wpłynąć na jej osobowość, aby tylko nie szła w kierunku humanistycznego wykształcenia, ale ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Tym bardziej, że Michał pozwolił pójść córce własną ścieżką, choć wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach "Na dobre i na złe" jednak skończy jak oni!

Matylda będzie chirurgiem w następnych odcinkach "Na dobre i na złe"?

A co więcej, w następnych odcinkach "Na dobre i na złe" wcale tego nie pożałuje, gdyż na zamieszczonym zdjęciu widać jak Matylda tryska radością. Widocznie przybrana córka Falkowicza zda sobie sprawę, że jej ojciec miał rację co do jej przyszłości. Tym bardziej, że to spod jego skrzydeł wyfrunęły obie Consalidy - zarówno Wiki (Katarzyna Dąbrowska), jak i jej córka Blanka (Pola Gonciarz), u których profesor już wcześniej wczuje talent i wcale się nie pomylił! Czy w przypadku Matyldy będzie podobnie? Tego dowiemy się już w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"!