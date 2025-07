Aktorzy żegnają Na dobre i na złe! To już ostatnie dyżury w Leśnej Górze - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" kończy sezon i żegna się z widzami!

W "Na dobre i na złe" nadszedł czas pożegnań! A wszystko przez to, że ten sezon w uwielbianym medycznym serialu TVP2 już dobiegł końca, a aktorzy nagrali już wszystkie sceny, dzięki czemu mogą udać się w końcu na zasłużony wypoczynek! Tak samo jak już nieco wcześniej zrobili to Iga (Anna Szymańczyk) z Alesiem (Paweł Małaszyński) czy Gloria (Aleksandra Grabowska)! A teraz przyszła i pora na pozostałych lekarzy - Maksa Begera i Marcina Molendę, jak i pielęgniarki!

Produkcja "Na dobre i na złe" na swoich oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie w imieniu swoim, aktorów, jak i ekipy pożegnała się z widzami, ale przy okazji zapowiedziała jasno, że niczym nie muszą się martwić, gdyż powrócą już we wrześniu!

- Jak mówi przysłowie: „Rozstanie to nie koniec, to nowy początek” 🩹 Do zobaczenia we wrześniu! 🏥 #nadobreinazłe - napisała produkcja pod wspólnym zdjęciem Maksa Begera i Marcina Molendy z pielęgniarkami z Leśnej Góry, jak i jedną z pacjentek.

Fani "Na dobre i na złe" mogą spać spokojnie - nie zabraknie nowych odcinków!

I to nie tylko na plan "Na dobre i na złe", aby nagrywać dla widzów kolejne odcinki, ale także i na ekrany, aby widzowie mogli obejrzeć to, co do tej pory dla nich przygotowali! Warto pamiętać o tym, że odcinki są nagrywane ze sporym wyprzedzeniem, przez co fani nie muszą się martwić tym, że i aktorzy, jak i całą ekipa udaje się na przerwę wakacyjną, gdyż materiału na nowy sezon z pewnością nie zabraknie! Tym bardziej, że premierowe odcinki "Na dobre i na złe", które widzowie zobaczą już w nowym sezonie po wakacjach są już nagrane także mogą spać spokojnie!

Kiedy "Na dobre i na złe" wróci z nowym 27 sezonem po wakacjach i co się w nim wydarzy?

Oczywiście, przy okazji pożegnań nie zabrakło pytań od fanów o powrót uwielbianego "Na dobre i na złe" z kolejnym 27 sezonem po wakacjach na antenę TVP2! I tu nie zabrakło odpowiedzi, gdyż produkcja od razu zabrała głos w sprawie. I choć jeszcze nie podała konkretnej daty, to zapewniła, że ta niebawem się pojawi także na jej profilach!

- Kiedy będą nowe odcinki Na dobre i na złe? - spytała jedna z fanek serialu.

- Ogłosimy to niebawem - obiecała produkcja.

Tym bardziej, że pewnie produkcja "Na dobre i na złe", tak samo jak "M jak miłość" nie zna jeszcze dokładnego startu jesiennej ramówki Telewizji Polskiej, ale na dniach zapewne się ona pojawi! I wówczas obie produkcje z pewnością je ogłoszą!

Szczególnie, że w obu serialach emocji nie zabraknie! A zwłaszcza w "Na dobre i na złe", gdyż kolejny 27 sezon serialu da odpowiedź na to, jak zakończy się wątek wielkiej awarii w szpitalu w Leśnej Górze i jakie będą tego konsekwencje, a także, czy wyjdzie na jaw, kto był za nią odpowiedzialny! Oprócz tego, widzowie dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy Blanki (Pola Gonciarz) i jej córeczki Niny (Rita Sobocińska), a także czy Mario (Marcin Korcz) w końcu odpuści! A to wszystko już w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej!