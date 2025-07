Nowa Dominika w Na dobre i na złe! Tak zmieni się ukochana Marcina w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Dominiki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Dominika zaskoczy wszystkich swoją niezwykłą metamorfozą! A to dlatego, że ukochana Marcina zmieni się nie do poznania, przez co będzie wyglądać zupełnie inaczej! I to aż tak, że aż trudno będzie ją rozpoznać! Ale spokojnie, gdyż zmieni się jedynie twarz aktorki, a nie jej odtwórczyni, w którą dalej będzie wcielać się Paulina Gałązka, a więc jej fani mogą odetchnąć z ulgą!

Jednak co takiego zmieni się na twarzy Kwietniewskiej w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej? Otóż fryzura, w której do tej pory widzowie serialu nie mogli jej oglądać! A zatem jak w nowych odcinkach po wakacjach będzie wyglądać Dominika?

Tak zmieni się Kwietniewska w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Gwiazdy "Na dobre i na złe" pochwaliły się na swoich Instagramach zdjęciami z planu, które i produkcja umieściła na swoim oficjalnym profilu! I tam obok dyrektorki Agaty (Emilia Komarnicka) widzimy także pozostałych lekarzy z Leśnej Góry - Michała (Mateusz Janicki), Marię (Sylwia Achu), Borysa (Marcin Zacharzewski), Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski), Tadka (Marcin Urbanke) i Tomaszka (Antoni Sałaj) w towarzystwie psycholożki Dominiki! I to właśnie ona przykuwa na zdjęciu największą uwagę!

A wszystko przez to, że widzimy ją w zupełnie innym wydaniu, w którym do tej pory nie oglądaliśmy jej w "Na dobre i na złe"! A mianowicie w grzywce! I choć wizerunek Dominiki zmieniał się już kilkukrotnie, to jednak do tej pory bazował jedynie na kolorze włosów, a teraz aktorka zdecydowała się na zmianę części fryzury, co od razu przykuło uwagę i wyszło po prostu świetnie, gdyż w nowej wersji doskonale jest jej do twarzy!

Kiedy zadebiutuje nowa Dominika i czym będzie spowodowana jej przemiana w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

W odmienionym wydaniu Dominika pojawi się już w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach! Warto pamiętać, że odcinki są kręcone ze sporym wyprzedzeniem, a więc w tych pierwszych bezpośrednio po przerwie wakacyjnej Kwietniewska może pojawiać się jeszcze we wcześniejszej wersji, a dopiero w późniejszych już z grzywką!

Tym bardziej, że i jej wątku w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie zabraknie! Ale czym będzie spowodowana jej zmiana w wizerunku? Czyżby wydarzeniami, które nastąpią w jej życiu? A może one nie będą mieć na to żadnego wpływu? Przekonamy się już niebawem!

