Zmiany w Na dobre i na złe. Nowy bohater w Leśnej Górze! Tego hakera zatrudni Agata - ZDJĘCIA

Do obsady "Na dobre i na złe" we wrześniu dołączy nowy bohater, którego twarz widzowie poznali w finale sezonu przed wakacyjną przerwą! Wreszcie okaże się kim jest haker, który wywołał awarię w Leśnej Górze, sparaliżował cały szpital i w efekcie Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka) musiała przenieść pacjentów do innych placówek. Na początku następnego sezonu "Na dobre i na złe" Agata zatrudni nowego informatyka, który przedstawi się jako Jan Kowalski. Tak naprawdę będzie to właśnie haker Drago (Piotr Gadomski)! Poznaj szczegóły, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA tego bohatera.