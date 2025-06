Na dobre i na złe. Agata usłyszy zarzuty w następnym sezonie! Oskarżą ją o to, że naraziła pacjentów Leśnej Góry

Co będzie z Agatą w nowym sezonie "Na dobre i na złe"?

Agata Woźnicka na krawędzi w kolejnym sezonie "Na dobre i na złe"! Czy dyrektorka szpitala ocali stanowisko i swoje dobre imię po wstrząsających wydarzeniach, które rozegrały się w Leśnej Górze w ostatnim odcinku? Nikt z personelu nie zwątpi w to, że Agata postąpiła jak trzeba, że z troski o zdrowie i życie pacjentów podjęła ryzykowną decyzję o przeniesieniu chorych do innych placówek. Ale czy Woźnicka mogła zapobiec awarii? Czy nie powinna zgłosić gdzieś wyżej, że szpital w Leśnej Górze stał się celem ataku hakerów?

W następnych odcinkach "Na dobre i na złe" we wrześniu podejrzany haker, który obserwował Agatę w gabinecie, a wcześniej sparaliżował system bezpieczeństwa i wyłączył prąd, opuści już swoją kryjówkę w pomieszczeniu z komputerami. Nadal nie wyjaśni się kim jest ten haker, czy to właśnie Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) skrywał twarz pod czapką i kapturem. Co więcej, nikt nie będzie wiedział, że tajemniczy mężczyzna zakradł się do pomieszczenia z systemem monitoringu.

Nagonka na Agatę w mediach w "Na dobre i na złe" po wakacjach

Nagonka na Agatę w mediach zacznie się od razu w "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej. Jak podaje portal światseriali.interia.pl na Woźnicką padną poważne zarzuty i oskarżenia. O co? Bo nie poinformowała wojewódzkiego lekarza inspekcyjnego o pierwszej awarii systemu w Leśnej Górze. Zlekceważyła też meldunki laboratorium o problemach technicznych.

Tak Agata w następnym sezonie "Na dobre i na złe" będzie się broniła przed fałszywymi oskarżeniami

Jak będzie się broniła atakowana Agata w "Na dobre i na złe" jesienią? Woźnicka wyjaśni, że informatycy ocenili, że to "zwykłe" usterki techniczne, a finał był taki, że haker zablokował dostęp do szpitalnego systemu, kart pacjentów i historii chorych, ponadto wysiadł sprzęt diagnostyczny, zablokowane były nawet lodówki z lekami i krwią potrzebną do operacji!

Poza tym Woźnicka w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" usłyszy zarzut, że pozwoliła swoim lekarzom i pielęgniarką zapisywać wszystko na temat leczenia pacjentów w notesach, do których każdy mógł mieć dostęp! Jedno jest pewne, Agatę czeka ciężka batalia nie tylko o utrzymanie stanowiska dyrektorki, ale także o to, by nikt nie szargał jej dobrego imienia.