M jak miłość. Zmiany w obsadzie w kolejnym sezonie. Nowi bohaterowie wkroczą do akcji już od września - ZDJĘCIA, WIDEO

Do obsady "M jak miłość" w następnym sezonie jesienią dołączą nowi bohaterowie, a wraz z nimi aktorzy, których widzowie na pewno kojarzą z innych produkcji. Póki co produkcja serialu trzyma w tajemnicy, jak te postacie wpłyną na losy rodziny Mostowiaków, Zduńskich, Rogowskich i Chodakowskich, ale na pewno nie zabraknie mocnych zwrotów akcji. Zwiastun kolejnych odcinków, który można obejrzeć w "Kulisach serialu M jak miłość", odsłonił małą zapowiedź tego, jak ci bohaterowie wkroczą do akcji. Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ich ZDJĘCIA.