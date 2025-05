M jak miłość

M jak miłość. Nowy wróg Kamy i Marcina! To on w kolejnym sezonie stanie na drodze do szczęścia Chodakowskim - ZDJĘCIA, WIDEO

To on będzie nowym wrogiem Kamy (Michalina Sosna) w kolejnym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej! Tajemniczy mężczyzna dorwie ukochaną Marcina (Mikołaj Roznerski) w siedzibie biura detektywistycznego. Napastnik zaatakuje Kamę, dopuści się niewiarygodnie szokującego czynu! Podejdzie do kobiety i da jej w twarz! Uderzy tak mocno, że na policzku Ślązaczki zagości wielki siniak... Czy nowy wróg Kamy oraz Chodakowskiego zniszczy ich wspólne szczęście i plany na przyszłość? Zobacz ZDJĘCIA nowego wroga ulubionych bohaterów!