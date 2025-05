M jak miłość. Nowa bohaterka w życiu Natalki w kolejnym sezonie! Wiemy, kto zagra Paulę! - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kiedy nowy sezon? Jest już pierwszy ZWIASTUN. Wiemy, co się wydarzy w odcinkach po wakacjach - WIDEO

Zmiany u Natalki w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach

Już wiadomo, że w życiu Natalki muszą zajść spore zmiany. Po powrocie Doroty (Iwona Rejzner) nie może mieć dłużej złudzeń, że między nią a Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) dojdzie do czegoś więcej. To oczywiste, że Lisiecki wybrał miłość życia i nie wyobraża sobie związku z kimś innym niż ukochana Kawecka. Natalka musi się nieco odsunąć. Wie, że nie zagra w życiu Bartka głównej roli. Raczej nie ma także zamiaru rozdzielać zakochanych. To jednak nie oznacza, że w życiu policjantki zawieje nudą. Już wiadomo, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach czekają ją niespodzianki.

Nowa bohaterka w życiu Natalki i Karskiego

Dominika Suchecka pochwaliła się zdjęciem z planu "M jak miłość". Kręci nowe odcinki hitu TVP2, na które trzeba czekać aż do jesieni. Chociaż aktorka nie zdradziła zbyt wiele, pokazała coś bardzo istotnego... Okazuje się, że w życiu Natalki pojawi się tajemnicza kobieta. Nowa bohaterka mocno namiesza w Grabinie? Raczej tak, ponieważ sama Marcelina Kieres przedstawiła się odbiorcom jako Paula. Na jej Instagramie zagościło zdjęcie z planu serialu. Nagraniami w obecności serialowej Pauli pochwalił się także Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), czyli serialowy komendant i dawny podrywacz Mostowiaczki.

Policjantka czy kryminalistka? Kim będzie Paula?

Można domyślić się, że tajemnicza Paula będzie albo policjantką, która dołączy do zespołu funkcjonariuszy w Grabinie, albo wręcz przeciwnie! Pod koniec minionego sezonu "M jak miłość" w Grabinie wybuchła afera z quadami. Basia (Karina Woźniak) została prawie potrącona, a sprawą zajął się Kacper (Bartosz Ziewiec) i to raczej z marnym skutkiem. Niebezpieczne sytuacje będą miały swoją kontynuację już w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej.

Paula może być powiązana ze sprawą bójki Pawła (Rafał Mroczek) z Dominikiem Walatem (Bartosz Surówka)! Już wiadomo, że Zduński będzie potrzebował pomocy Natalki w komisariacie. Może Paula będzie miała coś wspólnego z niebezpiecznym gangiem z Grabiny? To wyjaśni się niebawem.

Kim jest nowa postać w "M jak miłość"?

Zdradzamy, że w nową postać Pauli z "M jak miłość" wcieli się Marcelina Kieres. Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych, która ma na swoim koncie występy w serialach oraz sztukach teatralnych. Co ciekawe, Kieres pojawiła się w "M jak miłość", ale tylko epizodycznie. Na przestrzeni lat wcieliła się w rolę maturzystki oraz pielęgniarki. Wszystko wskazuje na to, że tym razem produkcja obsadzi ją w nieco ciekawszej, bardziej rozwiniętej roli.

Aktorka Marcelina Kieres pojawiła się także w takich produkcjach jak m.in.: "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość" czy "Na Sygnale".

