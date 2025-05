M jak miłość. Tak szybko zmieniła się Martyna. Od kochanki Marcina do pocieszycielki Jakuba. Na tym jeszcze nie koniec - ZDJĘCIA

M jak miłość. Wielki powrót do bistro Kingi dawno niewidzianego bohatera! To on zastąpi Frankę? - ZDJĘCIA

Tak szybko zmieniła się Martyna Wysocka w ostatnim sezonie "M jak miłość". Kochała Marcina, a teraz jest Jakub!

Metamorfoza Martyny w "M jak miłość" to idealny przykład na to, że nawet "czarny charakter" może zdobyć sympatię widzów, a wszystko zależy od tego, jak scenarzyści pokierują postacią.

Nie trzeba przypominać, że początek minionego sezonu "M jak miłość" należał do Martyny, uzależnionej od alkoholu lekarki, która uratowała Marcina Chodakowskiego, gdy cierpiał na amnezję, ale na bezinteresownej pomocy się nie skończyło. Dla pogrążonej w nałogu Martyny, która po śmierci męża zaszyła się w leśnej głuszy w Kampinosie, Marcin stał się kimś więcej. Rozkochała go w sobie, zakochała się w nim z wzajemnością, zanim jeszcze poznała jego tożsamość.

Miłość Martyny i Marcina w odcinkach "M jak miłość", które były emitowane jesienią zeszłego roku, nie miała szans na szczęśliwe zakończenie. Chociaż amnezja Chodakowskiego, urywki wspomnień z dawnego życia sprawiły, że chciał być tylko z nią, nie zależało mu na odzyskaniu pamięci, to Martyna wiedziała, że nie może go trzymać w swojej leśniczówce w nieskończoność. Marcin miał wybór i wybrał Kamę, swoje dzieci i rodzinę. A Martyna została sama!

Złamane serce Martyny w "M jak miłość" uleczył Jakub, który zajął się nią na prośbę Marcina. Ale połączyła ich też tragedia. Bo właśnie Karski uratował Martynie życie, kiedy do leśniczówki wkroczy gangster Robert (Kamil Drężek). Właśnie wtedy Wysocka uznała, że zrobi wszystko, by spłacić ten dług wobec Jakuba.

Okazja ku temu nadarzyła się, kiedy w "M jak miłość" Jakub został zdradzony i porzucony przez Kasię! To właśnie Martyna zaoferowała mu pomoc, nie odwróciła się od Karskiego w potrzebie. Mało tego, przyjęła go do swojego domu, bo Kuba zamieszkał w leśniczówce Martyny. Ona wyciągnęła do niego rękę, gdy zaczął pić, ostrzegając, że alkohol to najgorsze możliwe wyjście.

Finał sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku, w którym Jakub powiedział Martynie o ciąży Kasi, o tym, że żona nie wie, kto jest ojcem dziecka, był jasnym sygnałem, że Wysocka jest już nie tylko pocieszycielką Karskiego. Ona dostrzegła w nim swojego męża i dała do zrozumienia, że staje się coraz bliższy...

Jaka będzie Martyna w nowych odcinkach "M jak miłość" jesienią?

Czy Martyna w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" zakocha się w Jakubie? O miłości do Marcina już zapomniała, ale póki co Karski to też słaby wybór, bo on przecież nie przestał kochać Kasi. Jak zatem rozwinie się przyjaźń Martyny i Jakuba?

Nawet produkcja "M jak miłość" trzyma to w tajemnicy, lecz dała pewną wskazówkę, sugerując się opiniami wielu widzów, którzy chcą, żeby Martyna i Jakub byli razem.

Jedno jest pewne, kolejne odcinki "M jak miłość" przyniosą rozwinięcie wątku Martyny, która spora przeszła, ma za sobą bolesną śmierć męża, długą żałobę, miłosne rozczarowanie, walkę z nałogiem, więc raczej wyczerpała limit nieszczęść. Bez wątpienia Wysocka zasłużyła na to, by zły los się od niej odwrócił i by zaznała spokoju i szczęścia. Tak jak Jakub, który tak jak Martyna jest ciężko doświadczony przez los.

